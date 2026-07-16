Maqedoni e Veriut, gjykatësi kushtetues Goce Naumovski jep dorëheqje nga detyra

Abdulbesar Ademi
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Gjykatësi i Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, Goce Naumovski ka dhënë dorëheqje nga funksioni, transmeton Anadolu.
Nga Gjykata Kushtetuese e vendit thanë se Naumovski nuk ka dorëzuar zyrtarisht dorëheqjen në institucion, por se kreu i Gjykatës Kushtetuese, Darko Kostadinovski ka marrë konfirmim për dorëheqjen gjatë një bisede telefonike me kryetarin e Kuvendit, Afrim Gashi, pa u informuar për arsyet e dorëheqjes.
"Gjykatës nuk i është dorëzuar njoftim zyrtar nga gjykatësi Goce Naumovski se jep dorëheqje. Gjykatësi mungoi në seancën e sotme. Konfirmim zyrtar nuk ka mbërritur as nga Kuvendi", njoftoi Gjykata Kushtetuese.
Naumovski u zgjodh gjykatës kushtetues nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut më 18 shkurt të këtij viti me 63 vota për, shtatë kundër dhe asnjë votë abstenim.
Pas largimit të Naumovskit, Gjykata Kushtetuese do të mbetet me shtatë gjyqtarë.