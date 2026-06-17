Maldivet do të pajisen me taksi elektrik ujor për transport më të pastër mes ishujve

Riyaz Khaliq Khaliq
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Maldivet do të marrin 100 taksi elektrik ujor gjatë tre viteve të ardhshme, në një hap drejt një modeli transporti “më të pastër, më të qetë dhe më të shkallëzueshëm” për lëvizjen mes ishujve, transmeton Anadolu.
Sipas kompanisë amerikane "Navier", e cila po bashkëpunon me kompaninë JIH Global Investment nga Emiratet e Bashkuara Arabe, kjo nismë gjithashtu do të ndihmojë vendin ishullor, të njohur për turizmin luksoz, të arrijë objektivin e tij për neutralitet klimatik deri në vitin 2030.
"Partneriteti do të krijojë rrjetin 'Navier' në Maldive, një korridor detar i qëndrueshëm i drejtuar nga softueri, i projektuar për të lidhur aeroportet, resortet, vilat private dhe ishujt lokal përmes një flote mjetesh hidrofoil me performancë të lartë. Partneriteti më i gjerë përfaqëson një vlerë të pritshme flote prej rreth 100 milionë dollarësh", thuhet në deklaratë.
Zbatimi fillestar do të përfshijë pesë mjete "Navier N30" në vitin 2026 si dhe deri në 95 mjete të tjera që do të vendosen gjatë tre viteve të ardhshme. Themeluesja dhe shefja ekzekutive e kompanisë "Navier", Sampriti Bhattacharyya tha se “pothuajse çdo turist, çdo punëtor, çdo resort dhe çdo ishull varet nga anijet ose hidroavionët".
"Kjo i bën Maldivet vendin e përsosur për të treguar se transporti detar mund të jetë më i pastër, më i qetë, i standardizuar, i drejtuar nga softueri dhe dukshëm më i mirë për përvojën e klientit. Ne nuk po vendosim thjesht anije. Po ndërtojmë rrjetin e parë të qëndrueshëm të transportit luksoz mbi ujë", tha Bhattacharyya, e cila ka punuar si inxhiniere hapësinore në NASA.
"Maldivet kanë qenë gjithmonë në kufijtë e turizmit luksoz, por si një vend ishullor në vijën e parë të ndryshimeve klimatike, kemi gjithashtu mundësinë të ndihmojmë në përcaktimin e së ardhmes së transportit ujor", tha Mohamed Ali Janah, kryetar i kompanisë JIH Global Investment.
Sipas kompanisë, Maldivet do të shërbejnë si model për zgjerimin e transportit modern ujor në vendet ishullore, si dhe në tregjet premium bregdetare.