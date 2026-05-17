Malajzia përfundon operacionin e kërkim-shpëtimit për viktimat e tragjedisë së varkës me migrantë

Amir Latif Arain
17 Maj 2026•Përditësim: 17 Maj 2026
Autoritetet malajziane kanë përfunduar operacionin pothuajse njëjavor të kërkim-shpëtimit për viktimat e tragjedisë së fundosjes së një varke me migrantë indonezianë në ujërat pranë ishullit Pulau Pangkor javën e kaluar, raportuan të dielën mediat, transmeton Anadolu.
Të paktën 16 persona humbën jetën, ndërsa 23 të tjerë u shpëtuan pasi një varkë me 37 pasagjerë pa dokumente u fundos më 11 maj pranë ishullit, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Bernama.
Agjencia Malajziane e Zbatimit Detar në Perak (MMEA) tha se operacioni përfundoi të shtunën pasi nuk pati zbulime të reja në zonën e kërkimit.
“Informacioni fillestar i marrë në ditën e parë të operacionit tregonte se numri i përgjithshëm i viktimave ishte 37, megjithatë, besohet se kjo shifër nuk është e saktë”, thuhet në deklaratë.
Të vdekurit përfshijnë nëntë burra dhe shtatë gra, trupat e të cilëve u dërguan në spitale për autopsi dhe procedura identifikimi.
Operacioni u zhvillua gjithashtu me bashkëpunimin e agjencive të sigurisë, përfshirë Marinën Mbretërore të Malajzisë, Policinë Detare, si dhe komunitetet e peshkatarëve në ujërat përreth.
Varka, që besohet se transportonte migrantë indonezianë, u përmbys 8,2 milje detare larg ishullit Pulau Pangkor, teksa po lundronte drejt disa destinacioneve në Malajzi.
Malajzia mbetet një nga destinacionet kryesore për migrantët pa dokumente nga pjesët më të varfra të Azisë.
Sipas autoriteteve, rrjetet e kontrabandës shpesh shfrytëzojnë rrugët detare, duke çuar vazhdimisht në tragjedi në det.
Tridhjetë e gjashtë migrantë humbën jetën kur një varkë u përmbys pranë bregdetit tajlandezo-malajzian në nëntorin e kaluar.