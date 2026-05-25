Malajzia e gatshme ta padisë Izraelin në GJND për trajtimin e aktivistëve të flotës së ndihmës për Gazën

Amir Latif Arain
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Qeveria e Malajzisë është e përgatitur ta çojë Izraelin në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për rrëmbimin dhe torturën e dyshuar të aktivistëve nga flotilja e ndihmës humanitare Globale "Sumud" që shkonte në Gaza, raportuan mediat lokale të hënën, transmeton Anadolu.
Amirudin Shari, kryeministri i shtetit malajzian Selangor, tha se Kuala Lumpur do të fillojë procedurat sapo avokatët të përfundojnë mbledhjen e informacionit dhe provave mbështetëse, raportoi "Malay Mail".
Mbi 400 aktivistë ndërkombëtarë në bordin e flotiljes, e cila synonte të thyente bllokadën detare të Izraelit në Gaza për të ofruar ndihmë, u sulmuan dhe u ndaluan nga forcat izraelite javën e kaluar në ujërat ndërkombëtare.
"Ne nuk do të heshtim, nuk do të ndalemi. Ndërsa ekipi ligjor mbledh të gjithë dokumentacionin mbi shkeljet e ligjit ndërkombëtar, ata (pjesëmarrësit e flotiljes) u rrëmbyen më shumë se një herë, u torturuan", tha Amirudin ndërsa fliste në ceremoninë e kthimit në shtëpi të Flotiljes Globale "Sumud 2.0" në Aeroportin Ndërkombëtar të Kuala Lumpur.
"Ne do ta çojmë këtë në gjykatën ndërkombëtare, do të vazhdojmë presionin diplomatik dhe gjithashtu do të udhëtojmë nëpër Malajzi", tha ai.
Amirudin tha se veprimi ligjor vjen pas akteve të dyshuara të brutalitetit, duke përfshirë rrëmbimin dhe torturën që përfshijnë aktivistë të flotiljes, veçanërisht pjesëmarrës malajzianë.
Ai shtoi se ky veprim do të pasohet nga presioni i vazhdueshëm diplomatik nga qeveria për të kërkuar "çlirimin e plotë" të Gazës.
Amirudin tha se megjithëse misioni i Flotiljes Globale "Sumud 2.0" ka përfunduar, angazhimi i Malajzisë dhe Selangorit ndaj kauzës palestineze do të vazhdojë.
Ka plane për të sjellë konferenca ndërkombëtare në lidhje me Palestinën në Malajzi në të ardhmen për të forcuar përpjekjet e avokimit, tha ai.
Ai shtoi se "Sumud 3.0" do të vazhdojë luftën derisa të hiqet bllokada ndaj Gazës.