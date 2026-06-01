Malajzi, fëmijët nën 16-vjeç nuk lejohen të regjistrohen në platformat e mediave sociale

Hazel Belkıs Belge
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Malajzia filloi sot të zbatojë rregulla të reja që ndalojnë fëmijët nën 16-vjeç të krijojnë llogari në mediat sociale, si pjesë e përpjekjeve më të gjera për të forcuar mbrojtjen e sigurisë online për përdoruesit e rinj, transmeton Anadolu.
Masat, të vendosura sipas Aktit të Sigurisë Online të Malajzisë 2025, kërkojnë që platformat e licencuara të mediave sociale të zbatojnë sisteme verifikimi të moshës duke përdorur dokumente identifikimi të lëshuara nga qeveria ose të dhëna të tjera të njohura zyrtarisht.
Komisioni Malajzian i Komunikimeve dhe Multimedias tha se rregullat hynë në fuqi të hënën. Sipas masave, vetëm përdoruesit e moshës 16-vjeç e lart do të lejohen të regjistrojnë llogari dhe të hyjnë në veçoritë e platformës të përshtatshme për moshën.
Autoritetet thanë se përdoruesit ekzistues do t'i nënshtrohen procesit të verifikimit gradualisht gjatë një periudhe deri në gjashtë muaj. Përdoruesve të identifikuar si nën 16-vjeç do t'u jepet një muaj për të shkarkuar ose transferuar të dhënat e tyre personale përpara se të vendosen kufizime ose masa të tjera që lidhen me llogarinë.
Rregullat zbatohen për platformat me miliona përdorues, përfshirë Facebook, Instagram, TikTok dhe YouTube. Qeveria tha se masat kanë për qëllim të mbrojnë fëmijët nga përmbajtja e dëmshme online, ngacmimi kibernetik dhe veçoritë e platformës që krijojnë varësi.
Kompanitë që nuk i përmbushin kërkesat mund të përballen me gjoba deri në 10 milionë ringit (2.5 milionë dollarë).
Malajzia u bashkohet vendeve, përfshirë Australinë dhe Indonezinë, të cilat kanë vendosur kufizime në aksesin e fëmijëve në mediat sociale. Disa vende të tjera, përfshirë Francën, Tajlandën dhe Korenë e Jugut, po studiojnë ose po zhvillojnë gjithashtu rregullore të ngjashme.