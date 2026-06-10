Maji i vitit 2026 i dyti më i ngrohtë në histori, valë e parakohshme nxehtësie në Evropë

Melike Pala
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Maji i vitit 2026 ka qenë maji i dytë më i ngrohtë global që nga fillimi i regjistrimeve, me temperatura të jashtëzakonshme të oqeanit dhe tokës dhe një valë të nxehtë të pazakontë të hershme në Evropën Perëndimore, tha sot Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike (C3S) i Qendrës Evropiane për Parashikimet e Motit me Distanca të Mesme (ECMWF), transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate, temperatura mesatare globale e ajrit në sipërfaqe në maj arriti në 15,81 gradë Celsius, që është 0,55 gradë Celsius mbi mesataren e viteve 1991-2020 dhe vetëm më e ulët se maji 2024.
Temperaturat e sipërfaqes së detit mbetën pranë niveleve të larta rekord, me Paqësorin tropikal që vazhdon të shfaqë ngrohje të fortë ndërsa kushtet çojnë drejt një ngjarjeje në zhvillim të El Ninos. Evropa përjetoi zhvendosje të shpejtë nga kushtet më të ftohta se mesatarja në nxehtësi ekstreme në gjysmën e dytë të muajit.
Evropa Perëndimore, përfshirë Francën, Mbretërinë e Bashkuar, Irlandën dhe Portugalinë, pa një nga valët më intensive të të nxehtit në fillim të sezonit, me rekorde të shumta të temperaturës të thyera për muajin maj.
Temperaturat "si të ndjeshme" arritën midis 35 gradë Celsius dhe 40 gradë Celsius në disa rajone, duke krijuar kushte të rënda të stresit të nxehtësisë. "Në Evropë, një valë e nxehtë jashtëzakonisht e hershme dhe intensive tregon se sa shpejt ekstremet klimatike po bëhen normalja e re dhe jo përjashtimi", tha drejtuesja strategjike për klimën në ECMWF, Samantha Burgess.
Pjesë të Evropës Perëndimore dhe Jugore, përfshirë Spanjën dhe Italinë, ishin më të thata se mesatarja ndërsa përmbytjet prekën Turqinë, Bullgarinë dhe Moldavinë.
Evropa Veriore dhe pjesë të Skandinavisë shënuan kushte më të lagështa se mesatarja, në kontrast me thatësinë e përhapur në të gjithë Evropën Qendrore dhe Lindore, ku rrjedhat e lumenjve ranë nën mesataren në pellgjet kryesore, duke përfshirë Danubin dhe Vistula.
Jashtë Evropës, kushte më të lagështa se mesatarja u vunë re në Amerikën Veriore dhe Juglindore, pjesë të Azisë, Kinës perëndimore, Brazilit, Afrikës Jugore dhe Australisë. Në të kundërtën, kushtet më të thata se mesatarja prekën SHBA-në qendrore, pjesën më të madhe të Amerikës së Jugut, Madagaskarin dhe Australinë Jugperëndimore.
Shtrirja e akullit në Detin Arktik në maj ishte rreth 4 për qind nën mesataren, duke u renditur i katërti më i ulëti në rekord për këtë muaj. Në Antarktik, akulli i detit ishte rreth 9 për qind nën mesataren, i shtati më i ulëti për majin, me mbulim veçanërisht të ulët në Detin Bellingshausen.