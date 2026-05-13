Macron viziton Etiopinë, ndërsa Franca thellon angazhimin në Bririn e Afrikës

Sadik Kedir Abdu
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Presidenti francez, Emmanuel Macron, mbërriti të mërkurën në kryeqytetin etiopian, Addis Ababa, për një vizitë zyrtare që pritet të përqendrohet në forcimin e lidhjeve dypalëshe dhe çështjeve rajonale në Bririn e Afrikës, transmeton Anadolu.
Kryeministri Abiy Ahmed e mirëpriti Macronin, duke e përshkruar vizitën e tretë zyrtare të udhëheqësit francez në Etiopi që nga viti 2019 si një pasqyrim të "miqësisë së fortë" midis dy vendeve.
Në një postim në rrjetin social amerikan X, Abiy tha se të dyja palët mezi presin të zhvillojnë "biseda kuptimplota".
Vizita e Macronit vjen në një kohë të aktivitetit të shtuar diplomatik në Bririn e Afrikës, ku tensionet rajonale, shqetësimet për sigurinë në Detin e Kuq dhe aleancat gjeopolitike në ndryshim kanë tërhequr vëmendje ndërkombëtare në rritje.
Franca është përpjekur të zgjerojë angazhimin e saj politik dhe ekonomik në të gjithë Afrikën Lindore, ndërsa Etiopia ka intensifikuar përpjekjet për të rindërtuar partneritetet e jashtme pas viteve të konfliktit dhe tendosjes ekonomike.
Parisi dhe Addis Ababa kanë zgjeruar bashkëpunimin në vitet e fundit në disa fusha, duke përfshirë mbrojtjen, trashëgiminë kulturore, infrastrukturën dhe zhvillimin ekonomik, me Francën që pozicionohet si një nga partnerët kryesorë evropianë të Etiopisë.