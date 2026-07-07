Macron thotë se vizita në Siri vazhdon pavarësisht shpërthimeve në Damask

Mohammad Sio
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Presidenti francez, Emmanuel Macron tha sot se vizita e tij zyrtare në Siri po vazhdon pavarësisht dy shpërthimeve në Damask që plagosën 18 persona më herët gjatë ditës, transmeton Anadolu.
"Asgjë nuk mund ta mbysë aspiratën e grave dhe burrave sirianë për të jetuar në një Siri plotësisht sovrane, të sigurt, pluraliste dhe të bashkuar," shkroi Macron në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
"Këtë mëngjes takova Sirinë në të gjithë diversitetin e saj. Pashë dinjitet, guxim dhe vendosmëri," tha ai, duke shtuar se vizita e tij "është ende në vazhdim".
Komentet erdhën pasi dy pajisje shpërthyese të bëra vetë shpërthyen pranë Ministrisë së Turizmit të Sirisë në Damaskun qendror, duke plagosur 18 persona, përfshirë katër oficerë policie, sipas Ministrisë së Brendshme të Sirisë.
Macron mbërriti në Damask të hënën, duke u bërë presidenti i parë francez që viziton Sirinë në 18 vjet.
Më herët të martën, ai zhvilloi bisedime me presidentin sirian, Ahmad al-Sharaa në Pallatin Presidencial, ku të dy udhëheqësit pritej të mbikëqyrnin nënshkrimin e disa marrëveshjeve dypalëshe.