Macron thirrje për rregullim më të rreptë të kriptovalutave për të parandaluar "Perëndimin e ri të egër"

Necva Taştan Sevinç
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron bëri thirrje për rregullim më të rreptë të kriptovalutave për të parandaluar atë që ai e përshkroi si një "Perëndim të ri të egër" që mund të shfrytëzohet nga kriminelët dhe terroristët, transmeton Anadolu.
Duke folur të martën në konferencën e 5-të "Jo para për terror" të mbajtur në Ministrinë franceze të Financave, Macron paralajmëroi kundër lejimit që asetet kripto të minojnë mbrojtjet financiare ekzistuese dhe rregullat e transparencës.
"Nuk ka botë të qëndrueshme, paqësore, asnjë rregullore dhe asnjë stabilitet financiar për vendet tona nëse, në një farë mënyre, ne rishpikim një 'Perëndim të egër' që e kemi rregulluar", tha Macron, sipas transmetuesit francez, BFM Business.
"Le të mos lejojmë që kripto-asetet të krijojnë mundësi për kriminelët, terroristët ose mënyra për të anashkaluar rregullat që kemi krijuar", shtoi ai.
Vërejtjet e Macronit erdhën ndërsa Franca përballet me një rritje të sulmeve që synojnë mbajtësit e kriptovalutave, megjithëse raporti theksoi se transaksionet kripto mbeten të gjurmueshme përmes teknologjisë 'blockchain' dhe se disa asete mund të ngrihen nga emetuesit ose platformat në raste të lidhura me shpërblimin.
Sipas kompanisë së analizës së blockchain-it Chainalysis, adresat e paligjshme të kriptomonedhave morën të paktën 154 miliardë dollarë në vitin 2025, duke shënuar rritje prej 162 për qind nga viti i kaluar. Megjithatë, transaksionet e paligjshme përbënin ende më pak se 1 për qind të aktivitetit total të kriptomonedhave në nivel global.
Franca tashmë ka kuadër rregullator për asetet dixhitale.