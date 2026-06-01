Macron njofton 108 miliardë dollarë investime në samitin “Zgjidh Francën”

İlayda Çakırtekin
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Presidenti francez, Emmanuel Macron njoftoi 93 miliardë euro investime në samitin "Zgjidh Francën" sot, që synojnë sigurimin e investimeve të huaja direkte, transmeton Anadolu.
"Po njoftohen gjithsej 71 projekte të reja investimi dhe vetëm ky edicion i 'Zgjidh Francën' do të gjenerojë një rekord prej 93 miliardë eurosh investime të konfirmuara dhe do të krijojë më shumë se 15 mijë vende pune", tha Macron në një konferencë për media gjatë samitit në pallatin e Versajës.
"Ky është deri tani edicioni më i suksesshëm deri më tani dhe është historik", shtoi ai.
Macron vuri në dukje se një pjesë e konsiderueshme e investimeve do t'i kushtohet qendrave të të dhënave dhe inteligjencës artificiale.
Ai njoftoi 45 miliardë euro investime të konfirmuara nga gjiganti japonez i teknologjisë SoftBank, duke nënvizuar se angazhimet shtesë pritet ta çojnë totalin në 75 miliardë euro.
"Ne gjithashtu kemi identifikuar projekte të reja për të prodhuar robotë në vendin tonë dhe për të vazhduar të nxisim inovacionin", tha Macron.