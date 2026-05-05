Macron: Kaukazi Jugor duhet të jetë udhëkryq që lidh rajonet, jo hapësirë e ​​fuqive të jashtme rivale

Şeyma Erkul Dayanç
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Presidenti francez Emmanuel Macron tha sot se Kaukazi Jugor nuk duhet të bëhet hapësirë e fuqive të jashtme rivale dhe në vend të kësaj duhet të shërbejë si udhëkryq që lidh Evropën, Azinë Qendrore dhe Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
"Kaukazi Jugor nuk është i destinuar të jetë një fushë perandorish që konkurrojnë për të si një trofe", tha Macron në Dialogun e Jerevanit. Ai theksoi se rajoni po përjeton atë që e përshkroi si një "moment armen", i nxitur nga përpjekjet për paqe dhe transformimi ekonomik pas viteve të paqëndrueshmërisë.
Macron tha se Armenia ka bërë "një zgjedhje të guximshme dhe të nevojshme" duke çuar përpara iniciativat e paqes dhe duke ndjekur normalizimin me Azerbajxhanin, duke shtuar se procesi ka ndihmuar në stabilizimin e trajektores politike dhe ekonomike të vendit.
Ai bëri thirrje për rihapjen e të gjithë kufijve rajonalë, përfshirë ato midis Armenisë, Azerbajxhanit dhe Turqisë, duke thënë se "kufijtë duhet të hapen, të gjithë kufijtë dhe ato duhet të hapen plotësisht".
"Kjo është ajo që do të zhbllokojë mundësi të plota ekonomike dhe do të lejojë rrugë paqeje në vend të konflikteve imperiale në Kaukazin Jugor", tha ai.
Macron vuri në dukje se rajoni duhet të evoluojë në një qendër lidhshmërie që lidh Evropën, Azinë Qendrore dhe Lindjen e Mesme, duke shtuar se mbështetja në mbrojtjen e jashtme ka rezultuar e paqëndrueshme.
Ai tha se një tranzicion më i gjerë është duke u zhvilluar drejt një rendi ndërkombëtar më të bazuar në rregulla, duke argumentuar se paqja e qëndrueshme mund të arrihet vetëm përmes ligjit ndërkombëtar dhe bashkëpunimit dhe jo politikës së fuqisë.