Macron kërkon përgjigje të reja ndaj rritjes së çmimeve të energjisë

Şeyma Erkul Dayanç
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron i ka bërë thirrje qeverisë të zhvillojë përgjigje të reja ndaj rritjes së çmimeve të energjisë në mes të një konteksti gjeopolitik shumë të pasigurt, tha sot zëdhënësja e qeverisë Maud Bregeon, transmeton Anadolu.
"Ai u kërkoi ministrave dhe qeverisë të vazhdojnë të angazhohen me sektorët e prekur nga rritja e çmimeve të energjisë dhe karburantit, ministri pas ministrie, për të hartuar masa të reja mbështetëse të mundshme dhe përgjigje të synuara në javët e ardhshme", tha Bregeon pas Këshillit të Ministrave.
Ajo tha se qeveria nuk po përjashton masat fiskale për kompanitë e energjisë, përfshirë taksë të mundshme mbi "superfitimet" e naftës.
Bregeon hodhi poshtë kritikat ndaj gjigantit të energjisë "TotalEnergies" pasi ai raportoi rritje prej 51 për qind të fitimit të tremujorit të parë, duke thënë se qeveria nuk do të angazhohej në "sulm total".
"Askush nuk duhet të përfitojë nga kjo krizë dhe nuk duhet të bëhen superfitime, veçanërisht në Francë. Bazuar në këtë parim, asgjë nuk përjashtohet", tha ajo.
Javën e kaluar, qeveria njoftoi një subvencion karburanti prej 0.20 euro për litër për rreth tre milionë punëtorë me të ardhura të ulëta që përshkojnë kilometrazh të lartë.