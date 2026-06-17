Macron: G7 mbështet rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, zotohet për më shumë mbështetje për Ukrainën

Şeyma Erkul Dayanç
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Presidenti francez Emmanuel Macron tha se liderët e G7-tës kanë mirëpritur njëzëri marrëveshjen mes SHBA-së dhe Iranit për t’i dhënë fund luftës dhe kanë rikonfirmuar mbështetjen për rikthimin e trafikut detar në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Macron tha se liderët e G7-tës e mbështetën marrëveshjen SHBA–Iran sepse ajo i dha fund një “situate shumë të paqëndrueshme” që kishte pasoja të rënda ekonomike.
“Rikonfirmuam se kalimi i papenguar në Ngushticën e Hormuzit është shtyllë kryesore e kësaj marrëveshjeje”, tha ai.
Macron shtoi se një nismë shumëkombëshe për sigurinë detare e zhvilluar nga Franca dhe Britania është gati të lehtësojë rifillimin e trafikut detar dhe të mbrojë anijet tregtare.
“Disa vende, përfshirë Francën, janë të gatshme të reagojnë shpejt nëse kërkohet”, tha ai, duke shtuar se rreth 20 vende kanë konfirmuar tashmë gatishmërinë për të kontribuar në një operacion të tillë.
Ai shtoi se vendet e G7-tës janë pajtuar për të diversifikuar rrugët e furnizimit me energji për të ulur varësinë nga kjo rrugë detare strategjike.
Macron tha se mbështetja për Ukrainën mbetet “e palëkundur” dhe njoftoi angazhime shtesë nga liderët e G7-tës.
“U pajtuam për dërgimin e kapaciteteve shtesë të mbrojtjes ajrore, sistemeve dhe interceptuesve, si dhe kapaciteteve me rreze të gjatë”, tha ai.
Presidenti francez tha se liderët ranë dakord gjithashtu të ndihmojnë Ukrainën gjatë dimrit të ardhshëm duke mbështetur infrastrukturën energjetike dhe përpjekjet për rindërtim.
“U zotuam të rrisim presionin ndaj Rusisë, përfshirë përmes sanksioneve më të forta”, tha Macron, duke shtuar se kjo ishte hera e parë që u arrit një konvergjencë e tillë brenda G7-tës për Ukrainën.
Ai theksoi se “Ukraina po përparon, po reziston dhe Rusia po tërhiqet”.
Macron tha se G7 ka angazhuar mbi 1 miliard dollarë financim emergjent për t’iu përgjigjur shpërthimit të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos dhe Ugandë, si dhe ka premtuar mbështetje për zhvillimin e vaksinave dhe trajtimeve.
Ai gjithashtu theksoi deklaratën e parë të G7-tës për kancerin, masat për forcimin e zinxhirëve të furnizimit me minerale kritike, bashkëpunimin për qeverisjen e inteligjencës artificiale dhe nisma të reja kundër trafikimit të drogës dhe kontrabandës së migrantëve.
“Presidenca jonë vazhdon deri në fund të vitit dhe ne do të vazhdojmë punën për zbatimin dhe finalizimin e këtyre angazhimeve”, tha presidenti francez.