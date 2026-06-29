Macron: Franca dhe Omani do të bashkëpunojnë për shpërshkallëzimin e situatës në Lindjen e Mesme

İlayda Çakırtekin
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Presidenti francez Emmanuel Macron tha të hënën se Parisi do të bashkëpunojë me Omanin për shpërshkallëzim të mundshëm në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
“Ne po punojmë së bashku për shpërshkallëzimin në Lindjen e Mesme”, shkroi Macron në platformën sociale amerikane X.
Mesazhi i tij erdhi pasi ai priti në Paris Sulltanin e Omanit, Haitham bin Tariq.
“Ne kemi vendosur të bashkëpunojmë, së bashku me partnerët tanë, në pastrimin e minave në ngushticë për të siguruar rrugët detare dhe për të garantuar kalim të lirë dhe pa kushte përmes Ngushticës së Hormuzit”, theksoi Macron.
Ai ritheksoi se Omani dhe Franca do të forcojnë partneritetin e tyre përmes marrëveshjeve historike në fusha si ekonomia, shkenca, kultura dhe industria.