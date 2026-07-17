Macron: Franca dhe Gjermania "kurrë nuk kanë qenë" kaq të përafruara për çështjen e Kinës

Beyza Binnur Dönmez
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Presidenti francez, Emmanuel Macron, tha të premten se Franca dhe Gjermania "kurrë nuk kanë qenë kaq të përafruara" për Kinën, duke paralajmëruar se Evropa përballet me një deficit tregtar ditor prej 1 miliard eurosh me Pekinin, që i kushton mijëra vende pune çdo ditë, raporton Anadolu.
Duke folur pas një mbledhjeje të përbashkët të kabineteve franko-gjermane, Macron tha se Parisi dhe Berlini tani ndajnë një vlerësim të përbashkët mbi ndikimin ekonomik të Kinës, duke theksuar se ata "nuk janë kundër Kinës".
"Çdo ditë kemi një deficit tregtar prej 1 miliard eurosh me Kinën. Çdo ditë shkatërrohen dhjetëra mijëra vende pune", tha ai.
Presidenti Macron shtoi se Evropa duhet të kërkojë më shumë transferime teknologjike nga Kina, në vend që vetëm të importojë produkte kineze, duke mbrojtur industritë e saj nga konkurrenca e padrejtë.
"Ne duam të angazhohemi me Kinën për të pasur transferime teknologjike në vendet tona, jo vetëm të importojmë produkte, por transferime që respektohen dhe krijojnë vende pune këtu, në mënyrë që të përfitojmë prej tyre", tha ai.
Macron tha se Kina subvencionon kompanitë e saj mesatarisht tetë herë më shumë se vendet e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), duke i bërë thirrje Komisionit Evropian të veprojë "shumë më shpejt" në përdorimin e instrumenteve të mbrojtjes tregtare.
Ai gjithashtu njoftoi se Franca dhe Gjermania u kanë kërkuar ministrave të tyre të ekonomisë, financave dhe punëve të jashtme të përgatisin një udhërrëfyes të përbashkët për Kinën deri në shtator, duke përfshirë dialogun me Pekinin për kurset e këmbimit dhe qasjen në tregjet financiare.
Për konkurrueshmërinë e Evropës, Macron tha se Parisi dhe Berlini ranë dakord të vazhdojnë thjeshtimin e rregulloreve të BE-së, thellimin e tregut të vetëm dhe përfundimin e Unionit të Tregjeve të Kapitalit, ose Unionit të Kursimeve dhe Investimeve, gjatë këtij semestri.
"Ne kemi rënë dakord që ky semestër duhet të jetë koha për përfundimin e Unionit të Tregjeve të Kapitalit, ose Unionit të Kursimeve dhe Financave. Kjo është thelbësore sepse nëse duam një Evropë që mund të financojë projektet e saj novatore dhe, në fund të fundit, të ketë komponentin financiar privat të asaj që përmenda për inteligjencën artificiale, kompjuterizimin kuantik dhe fusha të tjera, duhet ta çojmë këtë projekt deri në fund", tha ai duke shtuar: "Ekziston një marrëveshje e vërtetë franko-gjermane."
Ai e përfundoi duke thënë se periudha nga tetori deri në dhjetor është "me të vërtetë koha për veprim" për projektet industriale, Unionin e Tregjeve të Kapitalit dhe strategjinë ndaj Kinës.