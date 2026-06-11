Macron bën thirrje për të forcuar rrugën e rritjes ekonomike globale

İlayda Çakırtekin
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Presidenti francez Emmanuel Macron theksoi sot nevojën për të forcuar rrugën e rritjes ekonomike botërore gjatë një video-konference të mbajtur midis përfaqësuesve të G7, Kinës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), transmeton Anadolu.
"Qëllimi ynë i përbashkët duhet të jetë i qartë: Ta kthejmë ekonominë globale në një rrugë më të fortë rritjeje", tha Macron në fillim të Samitit të Konvergjencës Globale për Rritjen, i cili u mbajt përpara Samitit të G7 të planifikuar për 15-17 qershor.
Ai bëri thirrje për politika të shëndosha të brendshme dhe bashkëpunim efektiv ndërkombëtar për të trajtuar sfidat që lidhen me pabarazitë globale. "Gjatë të kaluarës së afërt, këto disbalanca janë zgjeruar në mënyrë të konsiderueshme, duke arritur në nivele që nuk janë parë që nga kriza financiare globale 2007-2008", deklaroi Macron.
Ai vuri në dukje rolin e situatës gjeopolitike globale në rritjen e disbalancave të tilla. Ndërkohë, Macron rikonfirmoi se po shfaqet një konsensus ndërkombëtar për disa pika, ndërsa çekuilibrat globale vazhdojnë, duke u zgjeruar vitet e fundit dhe duke rrezikuar rritjen ekonomike dhe stabilitetin financiar.
Macron tha se pika e parë e konsensusit është njohja e urgjencës për të vepruar, e ndjekur nga pranimi i përgjegjësisë së përbashkët.
"Trajtimi i pabarazive globale është një përgjegjësi e përbashkët e ekonomive me suficit dhe deficit dhe veçanërisht sinkronizimi dhe koordinimi i qasjes së duhur midis Evropës, Kinës dhe SHBA-së është absolutisht kritik në këtë drejtim", tha Macron.
Ai përsëriti më tej rëndësinë e koordinimit, duke paralajmëruar se pabarazitë mund të rrezikojnë të zbuten në mënyrë të çrregullt nëse nuk adresohen përmes një qasjeje të koordinuar midis ekonomive kryesore të botës.
Macron tha se Evropa është mbrapa në produktivitet dhe investime dhe shtoi se ai pret një diskutim gjithëpërfshirës të orientuar drejt politikave për të konverguar në vlerësimet dhe për të përmirësuar koordinimin e politikave kryesore.
"Mendoj se pyetja kryesore është qartë se deri ku jemi gati të shkojmë kolektivisht për të ribalancuar modelet tona të rritjes për t'i ofruar stabilitet dhe prosperitet popullit tonë", tha presidenti francez.