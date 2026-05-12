Macron bën thirrje për përfaqësim më të fortë të Afrikës në KS-OKB dhe institucionet globale

Şeyma Erkul Dayanç
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Presidenti i Francës, Emmanuel Macron bëri thirrje sot për përfaqësim më të fortë afrikan në institucionet ndërkombëtare, përfshirë Këshillin e Sigurimit të OKB-së, organet financiare globale dhe G20, transmeton Anadolu.
"Afrika duhet të përfaqësohet më mirë në institucionet ndërkombëtare, në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në institucionet financiare globale si dhe në G20 ku ne mbështetëm integrimin e saj", tha Macron gjatë seancës hapëse të Samitit "Afrika Përpara".
Ai tha se samiti pasqyroi një ndryshim drejt një partneriteti të orientuar drejt së ardhmes midis Afrikës dhe Francës, duke theksuar se bashkëpunimi nuk duhet të bazohet në marrëdhëniet e kaluara, por në prioritetet e përbashkëta të së ardhmes.
"Axhenda që Afrika dhe Franca nuk duhet të shikojnë drejt së kaluarës, por drejt përpara", tha ai.
Macron theksoi se qasja e Francës gjatë dekadës së fundit kishte synuar të balanconte reflektimin historik me bashkëpunimin e bazuar në investime në fusha të tilla si kultura, sporti, arsimi dhe zhvillimi ekonomik.
Sipas tij, modeli i partneritetit duhet të largohet nga marrëdhëniet e bazuara në ndihmë drejt bashkëpunimit të udhëhequr nga investimet. Macron nënvizoi se bashkëpunimi i ardhshëm duhet të përqendrohet në bashkë-investimet në sektorë, përfshirë inteligjencën artificiale, shëndetësinë, bujqësinë, energjinë dhe industrinë.
Presidenti francez tha se Afrika duhet të shihet si "partner i vërtetë" dhe jo si një burim lëndësh të para.
Macron iu referua 23 miliardë eurove në angazhime investimi të lidhura me samitin, përfshirë kontributet nga kompanitë franceze dhe afrikane.