Më shumë se 3 milionë përfitues në SHBA humbin ndihmën federale ushqimore

Berk Kutay Gökmen
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
Numri i personave që marrin ndihmë ushqimore po bie me shpejtësi në mbarë SHBA-në, me më shumë se 3 milionë persona që kanë humbur qasjen në ndihmën ushqimore, transmeton Anadolu.
Sipas raportit nga The Wall Street Journal, kjo vjen pasi shtetet amerikane fillojnë të zbatojnë rregullat e reja të prezantuara nën administratën e presidentit Donald Trump, të cilat ashpërsojnë kriteret e pranueshmërisë.
Pjesëmarrja në Programin Shtesë të Ndihmës Ushqimore (SNAP) ka rënë me gati 3.5 milionë që kur kriteret më të rrepta hynë në fuqi korrikun e kaluar.
Sipas rregullave të përditësuara, të rriturit nga mosha 18 deri në 64 vjeç që janë fizikisht të aftë dhe nuk kanë fëmijë nën moshën 14 vjeç duhet të punojnë, të bëjnë punë vullnetare ose të marrin pjesë në programe të miratuara të trajnimit profesional për të paktën 80 orë në muaj.
Më parë, kërkesa për punë zbatohej vetëm deri në moshën 54 vjeç dhe lejonte përjashtime për të rriturit me fëmijë nën 18 vjeç.
Megjithëse emigrantët pa dokumente nuk kanë pasur kurrë të drejtë për SNAP, rregulloret e reja gjithashtu ua heqin të drejtën e përfitimit disa jo-shtetasve që qëndrojnë ligjërisht në vend.
Sipas Departamentit të Bujqësisë të SHBA-së, që administron programin, mesatarisht 42.1 milionë njerëz, përfshirë fëmijë, kanë marrë përfitime mujore nga programi SNAP gjatë vitit të kaluar fiskal, me një kosto totale prej 101.7 miliardë dollarësh.
Regjistrimet nisën të bien vazhdimisht korrikun e kaluar, kur hyri në fuqi legjislacioni i Trumpit për taksat dhe shpenzimet. Deri në janar, shifrat më të fundit federale tregojnë se pjesëmarrja kishte rënë në 38.5 milionë, duke shënuar një ulje prej më shumë se 8 për qind në rreth gjashtë muaj.