Më shumë rajone të Greqisë përballen me mungesa uji për shkak të përkeqësimit të thatësirës

Ahmet Gençtürk
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Më shumë rajone të Greqisë po përballen me mungesa uji për shkak të përkeqësimit të thatësirës, transmeton Anadolu.
Siç raporton gazeta greke To Vima, teksa qeveria propozon masa emergjente për të përshpejtuar projektet kritike të infrastrukturës si përgjigje ndaj mungesave, numri i rajoneve të vendosura nën status emergjence për shkak të thatësirës është rritur në 10, përfshirë shumë ishuj të Egjeut, si dhe në Korfuz.
Lista pasqyron atë që autoritetet gjithnjë e më shumë e përshkruajnë si një krizë afatgjatë të ujit, e shkaktuar nga vite me reshje të reduktuara, rezerva ujore në rënie dhe rritje të kërkesës gjatë sezonit veror turistik.
Turizmi, thuhet në raport, ka ushtruar presion të madh mbi burimet ujore në shumë ishuj grekë.
Për shembull, konsumi ditor i ujit në ishullin e njohur Mykonos rritet deri në nëntëfish gjatë sezonit turistik.
Edhe destinacione të tjera të njohura përballen me rritje të mëdha sezonale të konsumit, ku përdorimi i ujit rritet me më shumë se 500 për qind në Santorini, 344 për qind në Paros dhe Karpathos, si dhe 238 për qind në Naksos.
Sipas gazetës, në këtë situatë, qeveria po përpiqet të vendosë procedura të përshpejtuara për projektet e furnizimit me ujë, impiantet e shkripëzimit dhe projekte të tjera, pasi një zonë të jetë shpallur zyrtarisht në gjendje emergjence.