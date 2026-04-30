Më shumë 180 aktivistë të arrestuar në ujërat ndërkombëtare në sulmin izraelit ndaj flotës së ndihmës për Gazën

Rania R.a. Abushamala
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Kreu i Komitetit Ndërkombëtar për Thyerjen e Rrethimit të Gazës, Youssef Ajisa, i cili organizoi udhëtimin e Flotiljes Globale Sumud drejt Gazës, ka bërë të ditur se ushtria izraelite sulmoi një flotilje ndihmash me destinacion Gazën dhe arrestoi më shumë se 180 aktivistë në ujërat ndërkombëtare, 500 milje detare (926 kilometra) larg enklavës palestineze.
"Flotilja Globale Sumud dhe Freedom iu nënshtruan një akti të plotë piraterie nga ushtria e entitetit sionist në det të hapur, në ujërat ndërkombëtare dhe në një distancë prej 500 miljesh detare nga territoret e pushtuara palestineze dhe nga Rripi i Gazës", tha Ajisa për Anadolu.
Ai akuzoi Izraelin për organizimin e bastisjes natën, me qëllim për "të mbuluar aspektin mediatik të këtij akti brutal dhe barbar".
"Më shumë se 180 aktivistë u arrestuan dhe u dërguan në portin e Ashdodit në territoret e pushtuara", shtoi ai.