Lumi Parana, kufiri që ndan tri vende në Amerikën e Jugut
I vizituar nga miliona turistë vendas dhe të huaj çdo vit, "Tri Pikat Kufitare" (Hito de las Fronteras) ndodhen në rajonin ku kryqëzohen Argjentina, Brazili dhe Paraguai.
Sinan Doğan
09 Maj 2026•Përditësim: 09 Maj 2026
photo: Sinan Doğan / AA
Puerto Iguazu
PUERTO IGUAZU (AA) - I konsideruar si një nga pikat kufitare më ikonike në botë, lumi Parana formon kufirin natyror midis Paraguait, Argjentinës dhe Brazilit në Amerikën e Jugut.
Lumi Parana, një nga lumenjtë më të mëdhenj në botë pas Amazonës, rrjedh përgjithësisht në jug dhe është afërsisht 4.880 kilometra i gjatë.
I njohur si kufiri natyror që ndan tri vende në Amerikën e Jugut, lumi Parana ndodhet në pikën ku takohen Puerto Iguazu në Argjentinë, Foz do Iguaçu në Brazil dhe Ciudad del Este në Paraguai.
I konsideruar si një nga vendet më ikonike në botë, lumi Parana formon kufirin midis Paraguait dhe Argjentinës dhe Brazilit, ndërsa lumi Iguazu shënon kufirin natyror midis Argjentinës dhe Brazilit.
Secili prej tri vendeve ka një obelisk në bregun e lumit, të pikturuar me ngjyrat e flamujve të tyre përkatës. Nga kjo pikëpamje, është e mundur të shihen të tre vendet njëkohësisht në bashkimin e lumenjve.
Ndër monumentet që simbolizojnë këtë vendndodhje unike, ai në Puerto Iguazu, Argjentinë, është më i vizituari, ndërsa monumenti në Paraguai bie në sy me formën e tij më të madhe drejtkëndëshe.
- Një nga pikat më të ngarkuara të tranzitit në Amerikën e Jugut
Rajoni, i cili shquhet si një nga rrugët më të ngarkuara të tregtisë dhe tranzitit në Amerikën e Jugut, me një popullsi prej afërsisht 800.000 banorësh, është shpesh në lajme për tregtinë e lirë, turizmin dhe lëvizshmërinë ndërkufitare, si dhe për aktivitetet e kontrabandës dhe krimit të organizuar.
Për shkak të vijës kufitare natyrore të formuar nga lumenjtë Iguazu dhe Parana, rajoni njihet edhe si "trifinio uji" (një rajon kufitar trefish i përcaktuar nga lumenjtë).
Lumi Iguazu, që rrjedh në drejtim të perëndimit, formon një kufi natyror midis Brazilit në veri dhe Argjentinës në jug, dhe kjo pjesë e lumit është shtëpia e ujëvarave të famshme Iguazu, një nga destinacionet më të rëndësishme turistike të Amerikës së Jugut.
Ekonomia e rajonit mbështetet kryesisht në tregtinë ndërkufitare midis tri vendeve. Argjentina dhe Brazili lidhen nga Ura Tancredo Neves mbi lumin Iguazu, ndërsa transporti midis Brazilit dhe Paraguait sigurohet nëpërmjet Urës së Miqësisë mbi lumin Parana.
- Kontrabanda nuk mund të parandalohet
Nga ana tjetër, Tri Pikat Kufitare nganjëherë janë skenë tensionesh midis vendeve.
Një nga problemet më të rëndësishme në rajon janë aktivitetet e kontrabandës, të cilat nuk mund të parandalohen në mënyrë adekuate për shkak të praktikave të ndryshme të kontrollit doganor të tri vendeve.
Rajoni, i cili tërheq shumë turistë, sheh vizitorë që bëjnë fotografi të shumta, dhe ka edhe tregje që shesin produkte artizanale në zonën përreth.
Guida turistike argjentinase Dani Kumereski për Anadolu tha se lumi Parana, i cili ndan Argjentinën, Brazilin dhe Paraguain, vizitohet nga dhjetëra turistë çdo ditë.
Duke theksuar se ky është një nga vendet më ikonike për t'u parë në botë, Kumereski deklaroi: "Sepse mund të shihni diversitetin kulturor, ndryshimet në mentalitet, diversitetin ekonomik dhe ato perspektiva të ndryshme".
Kumereski tha se ana argjentinase vizitohet nga mesatarisht 1,4 milion turistë në vit, duke shtuar: "Në anën braziliane, afërsisht 9-10 milionë turistë vijnë çdo vit për të parë ujëvarat. Njerëzit vijnë në rajon jo vetëm për të parë ujëvarat dhe bukurinë natyrore, por edhe për të përfituar nga mundësitë e blerjeve pa taksa. Kjo konsiderohet si një nga zonat më të mëdha tregtare në botë".
