Lituania shënon rritje të hetimeve për ndihmë ndaj shteteve të huaja kundër vendit

İlayda Çakırtekin
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Lituanisë raportoi një rritje të numrit të hetimeve lidhur me ndihmën ndaj shteteve të huaja kundër vendit, sipas transmetuesit publik LRT, transmeton Anadolu.
Në raportin e saj vjetor, zyra bëri të ditur se është rritur numri i hetimeve paraprake për ndihmë ndaj shteteve të huaja në veprime kundër Lituanisë.
Sipas të dhënave, vitin e kaluar u hapën 17 hetime paraprake për ndihmë ndaj shteteve të huaja, spiunazh dhe vepra penale të lidhura me terrorizmin, ndërsa shtatë prej tyre kishin të bënin me ndihmë ndaj një shteti të huaj në veprime kundër Lituanisë.
Në vitin 2022, sipas raportimeve, ishte hapur vetëm një hetim i tillë ndërsa në vitin 2023 nuk ishte regjistruar asnjë rast. Numri u rrit në dy raste në vitin 2024.
"Në vitin 2021 kishim një hetim paraprak të hapur ndërsa vitin e kaluar nisëm shtatë", u tha gazetarëve javën e kaluar Prokurorja e Përgjithshme, Nida Grunskiene.
Ajo theksoi se nuk mund të identifikonte arsyet specifike që qëndrojnë pas kësaj rritjeje.