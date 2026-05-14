Lituania: Pezullimi i dislokimit të trupave amerikane në Evropë është "masë e përkohshme"

Şeyma Erkul Dayanç
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Ministri i Mbrojtjes i Lituanisë, Robertas Kaunas tha sot se një vendim i raportuar i SHBA-së për të ndaluar vendosjen e më shumë se 4.000 trupave në Evropë shihet si "masë e përkohshme" e lidhur me një shqyrtim më të gjerë të aftësive ushtarake, transmeton Anadolu.
"Rrotacioni u ndalua për të vlerësuar se si SHBA-ja do t'i shpërndajë aftësitë e saj në Evropë", tha ministri Kaunas për Radion LRT.
"Ky është informacioni që kemi deri më tani dhe ne po presim sqarime", shtoi ai. Sipas tij, shtetet baltike dhe Polonia vazhdojnë të konsiderohen si aleatë të fortë që përmbushin pritjet e NATO-s dhe SHBA-së.
Komentet pasuan pas një raporti të "The Wall Street Journal" se më shumë se 4.000 trupa amerikane të planifikuara për t'u vendosur në Poloni si pjesë e një rotacioni të planifikuar kanë të ndaluar lëvizjen e tyre, me disa personel dhe pajisje tashmë në rrugë drejt Evropës.
Më parë këtë muaj, Pentagoni njoftoi plane për të tërhequr rreth 5.000 trupa nga Gjermania.
Thuhet se më shumë se 1.000 trupa amerikane janë aktualisht të stacionuara në Lituani.