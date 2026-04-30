Lituania nënshkruan marrëveshje 280 milionë dollarë me SHBA-në për baterinë e dytë të sistemeve HIMARS

Necva Taştan Sevinç
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Lituania ka nënshkruar marrëveshje prej 280 milionë dollarësh me SHBA-në për një bateri të dytë artilerie raketore HIMARS, tha Ministria e Mbrojtjes e vendit, transmeton Anadolu.
Marrëveshja, e përfunduar midis qeverisë amerikane dhe Agjencisë së Materialeve të Mbrojtjes të Lituanisë, ndryshon një kontratë ekzistuese dhe mbulon blerjen e lançuesve shtesë, municioneve luftarake dhe stërvitore, sistemeve të raketave të drejtuara, pajisjeve të komandës dhe komunikimit si dhe paketave logjistike dhe stërvitore për Forcat e Armatosura Lituaneze.
Kontrata do të zbatohet nga "Lockheed Martin", raportoi të mërkurën agjencia lituaneze e lajmeve LRT.
Lituania ka nënshkruar më parë marrëveshje prej 495 milionë dollarësh me Washingtonin në vitin 2021 për tetë njësi HIMARS (Sistemi i Raketave të Artilerisë me Lëvizshmëri të Lartë). Me marrëveshjen e fundit, vlera totale e kontratave për baterinë e parë dhe të dytë ka arritur në rreth 778 milionë dollarë.
Ministri i Mbrojtjes, Robertas Kaunas tha se blerja është pjesë e përpjekjeve për të forcuar mbrojtjen dhe parandalimin kombëtar. "Aleatët tanë amerikanë janë zotuar të dorëzojnë baterinë e parë këtë vit, por ne po investojmë në të ardhmen për të forcuar më tej mbrojtjen e vendit, parandalimin dhe aftësinë tonë për të mbrojtur krahun lindor së bashku me aleatët tanë", tha ai.
Bateria e parë HIMARS pritet të mbërrijë në Lituani këtë vit, me sistemet që parashikohet të arrijnë kapacitetin e plotë operacional deri në vitin 2027. Ministria shtoi se Lituania ka blerë pajisje ushtarake me vlerë rreth 2 miliardë euro nga SHBA-ja gjatë tre viteve të fundit, duke e bërë atë blerësin më të madh të armëve amerikane në rajonin e Baltikut.