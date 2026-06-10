Lituania kërkon prani më të fortë të NATO-s në krahun lindor të aleancës

Şeyma Erkul Dayanç
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Kryeministrja e Lituanisë, Inga Ruginiene deklaroi se inkursionet e fundit me dronë mbi shtetet baltike nxjerrin në pah nevojën për një prani më të fortë të NATO-s përgjatë krahut lindor të aleancës, sipas LRT, transmeton Anadolu.
"Incidentet e fundit me dronë nënvizojnë rëndësinë e një pranie të fortë të NATO-s dhe një pengese të besueshme në të gjithë krahun lindor të aleancës", tha Ruginiene pas një samiti të udhëheqësve nordiko-baltikë në Talin të martën.
Komentet e saj erdhën pas disa shkeljeve të fundit të hapësirës ajrore në rajonin e Baltikut. Të hënën, avionët luftarakë francezë që morën pjesë në misionin e NATO-s për Policimin Ajror Baltik rrëzuan një dron të parë mbi Letoni.
Ruginiene tha se përvoja e Ukrainës në përballjen me kërcënime të tilla ofron mësime të vlefshme për rajonin.
Udhëheqësit e Tetëshes Nordike-Baltike dhe presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy diskutuan gjithashtu për sigurinë rajonale, bashkëpunimin mbrojtës dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën gjatë samitit.