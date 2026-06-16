Lituania do të emërojë kreun e partisë në pushtet si kryeministër të ri

İlayda Çakırtekin
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Lideri i partisë Social Demokratike në pushtet në Lituani, Mindaugas Sinkevicius, do të zëvendësojë Inga Ruginiene si kryeministri i ri i vendit, sipas transmetuesit publik LRT, transmeton Anadolu.
Sinkevicius njoftoi të martën vendimin e tij për të udhëhequr qeverinë e re që po formohet pas krijimit të një koalicioni qeverisës.
"Dua t'ju informoj se konfirmoj vendosmërinë time për të marrë përgjegjësinë për formimin e qeverisë së re dhe për të shërbyer si kryeministër", shkroi ai në mediat sociale.
I zgjedhur kryetar i Partisë Social Demokratike në maj, Sinkevicius do të zëvendësojë Ruginiene, e cila ka qenë kryeministre që nga vjeshta e kaluar.
Ai tha se prioritetet kryesore të qeverisë do të jenë lehtësimi i ndikimit të rritjes së çmimeve dhe kostove të jetesës, duke promovuar njëkohësisht rritjen ekonomike.
Sinkevicius theksoi gjithashtu nevojën për të forcuar mbrojtjen dhe tha se politika e jashtme e vendit duhet të jetë aktive, konsistente dhe e orientuar drejt rezultateve.