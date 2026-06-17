Lituania dhe SHBA-ja nënshkruajnë marrëveshje për të zgjeruar bashkëpunimin në sistemet e dronëve

Şeyma Erkul Dayanç
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Lituania dhe SHBA-ja nënshkruan një letër qëllimi të martën për të thelluar bashkëpunimin në sistemet me dron dhe anti-dron, sipas transmetuesit publik lituanez LRT, transmeton Anadolu.
Marrëveshja, e nënshkruar në Paris nga Ministria e Mbrojtjes e Lituanisë dhe Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së, mbulon sistemet dhe teknologjitë ajrore pa pilot që përdoren për zbulimin dhe neutralizimin e dronëve.
Sipas ministrisë, nismës i janë bashkuar edhe 17 vende të tjera.
Sipas marrëveshjes, Lituania dhe SHBA-ja do të punojnë për të identifikuar teknologjitë premtuese, për të përshpejtuar zhvillimin dhe vendosjen e tyre dhe për të koordinuar përpjekjet e prokurimit.
Të dy vendet planifikojnë gjithashtu të përmirësojnë ndërveprimin midis sistemeve të tyre dhe të vlerësojnë standardet e përbashkëta për transmetimin dhe përpunimin e të dhënave të sensorëve të dronëve.
Ministria tha se marrëveshja pasqyron një angazhim të përbashkët për inovacionin e mbrojtjes dhe miratimin më të shpejtë të teknologjive në zhvillim, ndërsa promovon bashkëpunim më të ngushtë në ndarjen e ekspertizës, inteligjencën e kërcënimeve dhe të dhënat operacionale.