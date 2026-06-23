Ligjvënësit kinezë debatojnë mbi ligjin financiar për ekonominë e dytë më të madhe në botë

Amir Latif Arain
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Ligjvënësit kinezë po debatojnë ligjin e parë themelor të vendit që rregullon sektorin financiar, që synon parandalimin e rreziqeve dhe promovimin e zhvillimit me cilësi të lartë, njoftoi sot media shtetërore, transmeton Anadolu.
Drafti u mor sot në seancën në vazhdim të Komitetit të Përhershëm të Kongresit Popullor Kombëtar, legjislativit kombëtar, për leximin e tij të parë, raportoi Xinhua.
I lëshuar së bashku nga Ministria e Drejtësisë, Banka Popullore e Kinës dhe rregullatorët e tjerë kryesorë financiarë, drafti u hap për konsultim publik deri më 19 prill. Ai synon të përmirësojë në mënyrë gjithëpërfshirëse rregulloren, të parandalojë dhe zbusë rreziqet financiare dhe të promovojë zhvillim me cilësi të lartë.
Drafti përcakton gjithashtu kërkesat gjithëpërfshirëse për punën financiare, përfshirë mbështetjen e udhëheqjes së centralizuar dhe një qasje të përqendruar te njerëzit, ndërsa përcakton qëllimin legjislativ për ndërtimin e një sistemi të fortë financiar për të mbështetur modernizimin kinez.
Kina është ekonomia e dytë më e madhe në botë dhe legjislacioni shihet si një hap i rëndësishëm drejt konsolidimit të mbikëqyrjes së sistemit të saj të gjerë financiar.
Javën e kaluar, zëvendëskryeministri kinez He Lifeng tha se Pekini do të prezantojë garanci më të forta ligjore kundër sanksioneve të njëanshme si pjesë e përpjekjeve për të mbrojtur sistemin e tij financiar dhe kompanitë që përballen me presionin e jashtëm në rritje, sipas raporteve të mediave.
Ai tha se legjislacioni i ardhshëm financiar do të përfshijë dispozita që mundësojnë bllokimin e masave dhe kundërveprimeve kundër atyre që Pekini i konsideron sanksione të paligjshme ekstraterritoriale.