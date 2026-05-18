Ligjvënësit francezë dënojnë sulmin e fundit izraelit kundër flotës së ndihmës që shkonte në Gaza

İlayda Çakırtekin
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Ligjvënësit francezë të hënën denoncuan sulmin e fundit izraelit kundër flotiljes globale të ndihmës "Sumud" që shkonte në Gaza në ujërat ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Bashkëkryetarja e Grupit të Majtë të Parlamentit Evropian, Manon Aubry, e quajti kapjen e flotiljes "një akt të ri piraterie" dhe "një shpërfillje të hapur të ligjit ndërkombëtar".
"Mbështetje e plotë për ata që refuzojnë të shohin anën tjetër përballë gjenocidit në Palestinë dhe krimeve të luftës", shkroi Aubry në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Jean-Luc Melenchon, udhëheqësi i krahut të majtë La France Insoumise (LFI), shprehu gjithashtu mbështetje për njerëzit në bordin e flotiljes, të cilët, sipas tij, "sfidojnë ushtrinë më imorale në botë për t'iu kundërvënë një gjenocidi sadist".
"Edhe një herë pa u ndëshkuar plotësisht, krimineli i luftës Netanyahu shkel ligjin ndërkombëtar. Mbështetje për shokët që qëndrojnë në solidaritet me popullin palestinez", shkroi gjithashtu eurodeputetja e LFI, Emma Fourreau, në X.
Udhëheqësja parlamentare e LFI, Mathilde Panot, e përshkroi më tej sulmin e Izraelit si një "akt të ri të patolerueshëm piraterie nga ushtria e Netanyahut".
"Nuk do ta largojmë kurrë shikimin tonë nga gjenocidi që është ende duke u zhvilluar në Gaza. Përzemërsi për të gjithë ata që rezistojnë dhe janë nderi i njerëzimit tonë të përbashkët!" shkroi Panot në X.
Ushtria izraelite të hënën sulmoi dhe ndërpreu flotiljen humanitare Globale "Sumud" që po lundronte për në Gaza në ujëra ndërkombëtare, duke ndaluar 100 aktivistë, ndërsa misioni lundronte në një përpjekje për të thyer bllokadën mbytëse ndaj enklavës palestineze.
Flotilja, e përbërë nga më shumë se 50 anije, u nis të enjten nga distrikti turk mesdhetar i Marmaris në një përpjekje të re për të thyer bllokadën izraelite të Gazës, e cila ka qenë në fuqi që nga vera e vitit 2007.
Flotilja tha se misioni përfshin 426 pjesëmarrës, përfshirë 96 aktivistë turq dhe pjesëmarrës nga 39 vende të tjera, midis tyre Gjermania, SHBA-ja, Argjentina, Australia, Bahreini, Brazili, Algjeria, Indonezia, Maroku, Franca, Afrika e Jugut, Mbretëria e Bashkuar, Irlanda, Spanja, Italia, Kanadaja, Egjipti, Pakistani, Tunizia, Omani dhe Zelanda e Re.
Më 29 prill, forcat izraelite sulmuan gjithashtu flotën e ndihmës Globale "Sumud" pranë brigjeve të ishullit grek të Kretës.