Ligjvënësit evropianë i bëjnë thirrje BE-së të ndalojë tregtinë me vendbanimet e paligjshme izraelite

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16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Disa anëtarë të Parlamentit Evropian (PE) i bënë thirrje BE-së të martën që të ndalojë tregtinë me vendbanimet e paligjshme izraelite të ndërtuara në territorin e pushtuar palestinez, ndërsa po rritet presioni mbi Brukselin për të ndërmarrë veprime konkrete kundër aktivitetit të vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Gjatë një debati plenar me shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, ligjvënësit i kërkuan bllokut të ndalojë mallrat dhe shërbimet me origjinë nga vendbanimet izraelite, duke argumentuar se tregtia e vazhdueshme minon të drejtën ndërkombëtare dhe perspektivat e një zgjidhjeje me dy shtete.
Kallas tha se një numër i madh shtetesh anëtare të BE-së e kanë ngritur gjithashtu çështjen gjatë takimit të Këshillit të Punëve të Jashtme të së hënës dhe bënë thirrje për propozime konkrete në lidhje me tregtinë me vendbanimet e paligjshme.
Ajo përsëriti se planet e Izraelit për të zgjeruar me shpejtësi vendbanimet në Bregun Perëndimor të pushtuar "nuk janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare" dhe minojnë më tej perspektivat për një zgjidhje me dy shtete.
Eurodeputetja belge Hilde Vautmans nga grupi Renew Europe iu referua pamjeve të shfqura së fundmi që tregojnë një ushtar izraelit duke shënjestruar një familje në Bregun Perëndimor të pushtuar javën e kaluar, gjë që çoi në vdekjen e një foshnje shtatë muajshe.
"Ai është i vdekur dhe pothuajse askush nuk e përmend emrin e tij", tha Vautmans, duke argumentuar se një klimë pandëshkueshmërie në Izrael dhe në territoret e pushtuara zhvlerëson jetën e fëmijëve palestinezë.
Eurodeputetja gjermane Hannah Neumann e grupit të të Gjelbërve tha se nuk ka armëpushim në Gaza dhe akuzoi okupuesit e dhunshëm në Bregun Perëndimor se po shkatërrojnë perspektivat e mbetura për një zgjidhje me dy shtete.
"Kjo është çmenduria që përjeton kur askush nuk interesohet më për të drejtën ndërkombëtare dhe civilët paguajnë çmimin në Gaza, Izrael, Liban dhe më gjerë, dhe Evropa mbetet e ndarë në mënyrë të dhimbshme", tha ajo, duke i kërkuar BE-së të ndalojë plotësisht tregtinë me vendbanimet izraelite.
Eurodeputetja irlandeze Lynn Boylan nga grupi i majtë akuzoi BE-në se ka refuzuar të veprojë për gati një dekadë, duke bërë thirrje për ndalimin e mallrave dhe shërbimeve që burojnë nga vendbanimet e paligjshme dhe duke i kërkuar Komisionerit të BE-së për Tregtinë, Maros Sefcovic të ndërmarrë veprime.
"Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë konfirmoi se tregtia me vendbanimet është e paligjshme. Tani na duhet që komisioneri i tregtisë të paraqitet, të bëjë punën e tij dhe të ndalojë këtë tregti të paligjshme", tha ajo.
- Optimizëm i kujdesshëm rreth marrëveshjes SHBA-Iran
Gjatë debatit, Kallas tha gjithashtu se marrëveshja midis SHBA-së dhe Iranit për t'i dhënë fund konfliktit dhe për të rihapur Ngushticën e Hormuzit mund të përfaqësojë një përparim, duke krijuar hapësirë për bisedime më të gjera mbi programin bërthamor të Iranit dhe stabilitetin rajonal.
Ajo tha se çdo zgjidhje e qëndrueshme duhet të jetë plotësisht në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe t'i nënshtrohet verifikimit, ndërsa vlerësoi përpjekjet e ndërmjetësimit të udhëhequra nga Pakistani dhe Katari dhe angazhimin konstruktiv të Omanit, Arabisë Saudite, Turqisë dhe Egjiptit.
Kallas tha gjithashtu se BE-ja hedh poshtë masat që do të impononin kosto shtesë për transportin detar përmes Ngushticës së Hormuzit dhe po koordinohet me partnerët ndërkombëtarë për të mbrojtur lirinë e lundrimit.