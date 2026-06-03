Ligjvënësit britanikë e quajnë mbështetjen te kompania Palantir një “pikë dobësie të papranueshme”

Mehmet Solmaz
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Një grup ndërpartiak ligjvënësish britanikë paralajmëruan të mërkurën se kompania amerikane e teknologjisë pro-izraelite, Palantir, ka fituar një rol të jashtëzakonshëm në sektorin publik të Mbretërisë së Bashkuar, duke krijuar atë që ata e përshkruan si një "pikë dobësie të papranueshme" në infrastrukturën digjitale të qeverisë, transmeton Anadolul.
Në një raport mbi agjendën e transformimit digjital të qeverisë, Komiteti i Shkencës, Inovacionit dhe Teknologjisë i Dhomës së Komunave tha se varësia në rritje nga një numër i vogël furnizuesish kryesorë të teknologjisë - veçanërisht kompani të tilla si Palantir, Microsoft dhe Amazon Web Services - i lë shërbimet publike kritike të cenueshme dhe minon sovranitetin teknologjik të vendit.
Komiteti i bëri thirrje qeverisë të ushtrojë një klauzolë ndërprerjeje në kontratën e Platformës Federale e të Dhënave të Shërbimit Shëndetësor Kombëtar me Palantir në vitin 2027 dhe ose të zhvillojë një alternativë të brendshme ose të kërkojë një ofrues me bazë në Mbretërinë e Bashkuar.
Shqetësimet pasqyrojnë një mosmarrëveshje të kohëve të fundit mbi zgjerimin e Palantir në policimin britanik. Më herët këtë vit, kryetari i bashkisë së Londrës, Sadiq Khan bllokoi një kontratë të propozuar të Policisë Metropolitane me kompaninë me vlerë më shumë se 67 milionë dollarë pasi zyrtarët paralajmëruan se procesi rrezikonte ta mbyllte forcën në një furnizues të vetëm.
Bashkia e Londrës tha se prokurimi ka krijuar rreziqe ligjore dhe për reputacionin dhe se nuk arriti të demonstronte në mënyrë të mjaftueshme vlerën për paratë.