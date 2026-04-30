Ligjvënësi iranian: Tarifat e tranzitit në Hormuz po paguhen, eksportet e naftës vazhdojnë

Şahin Demir
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Kina, India dhe Japonia, si dhe vende të tjera, po i paguajnë Iranit tarifa tranziti për të kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit dhe po vazhdojnë të blejnë naftën e tij pavarësisht sanksioneve amerikane, tha një ligjvënës iranian, transmeton Anadolu.
Jafar Qadiri, nënkryetar i Komisionit Ekonomik të parlamentit iranian, tha se kjo prirje tregon se kërkesa ndërkombëtare për energjinë iraniane vazhdon pavarësisht presionit në rritje, raportoi agjencia ICANA.
Ai tha se Washingtoni ka paralajmëruar se çdo vend që paguan Iranin për tranzit nëpër Ngushticën e Hormuzit mund të përballet me sanksione të rënda.
"Megjithatë, shohim se vende të ndryshme po i paguajnë këto tarifa dhe vazhdojnë të blejnë naftë dhe produkte të naftës nga Irani pa marrë parasysh kufizimet e Shtëpisë së Bardhë", tha ai.
Qadiri shtoi se eksportet iraniane të naftës vazhdojnë të arrijnë në tregjet globale pavarësisht sanksioneve dhe bllokadës detare.
Statusi i Ngushticës së Hormuzit ka qenë një nga pikat kryesore të mosmarrëveshjes midis Teheranit dhe Washingtonit gjatë bisedimeve të fundit në kryeqytetin pakistanez Islamabad.
Një armëpushim u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, i ndjekur nga bisedime më 11-12 prill, por pa arritur marrëveshje.
Megjithëse armëpushimi fillimisht ishte planifikuar të skadonte më vonë në prill, ai u zgjat më pas nga presidenti amerikan Donald Trump, ndërsa përpjekjet diplomatike për rifillimin e negociatave vazhdojnë.
Gjatë dhe pas luftës, Irani ka deklaruar se të gjitha anijet që kalojnë nëpër këtë rrugë strategjike duhet të paguajnë tarifa tranziti, ndërsa ligjvënësit po punojnë për ta formalizuar këtë politikë përmes parlamentit.
Që nga 13 prilli, Shtetet e Bashkuara kanë zbatuar një bllokadë detare që ka në shënjestër trafikun detar iranian në Ngushticën e Hormuzit.