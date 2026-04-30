Ligjvënësi iranian paralajmëron “veprim reciprok” nëse përpjekjet për kompensim lufte dështojnë

Şahin Demir
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Një ligjvënës iranian paralajmëroi se Teherani mund të ndërmarrë “veprime reciproke” nëse përpjekjet për të siguruar kompensim lufte përmes kanaleve ligjore dhe financiare dështojnë, transmeton Anadolu.
Alireza Salimi, anëtar i kryesisë së parlamentit, tha në një intervistë për agjencinë e lajmeve ICANA se Irani po ndjek një strategji shumëfazore për të kërkuar dëmshpërblim pas asaj që ai e përshkroi si sulme nga SHBA-ja dhe Izraeli.
Ai tha se kompensimi për dëmet në infrastrukturë është një kërkesë kyç, por theksoi se qasja e Iranit shkon përtej pretendimeve financiare.
Salimi paraqiti një plan me tri hapa, duke filluar me veprime ligjore përmes institucioneve ndërkombëtare për të mbajtur përgjegjës “agresorin”.
Nëse këto përpjekje rezultojnë të pasuksesshme, ai tha se Irani do të kërkojë të rikuperojë dëmet duke sekuestruar pasuri të lidhura me palët përgjegjëse.
“Si hap i fundit, nëse as veprimet ligjore dhe as rikuperimi i pasurive nuk japin rezultat, Irani do të ndërmarrë veprime reciproke për të imponuar kosto të barasvlershme”, tha ai.
Salimi gjithashtu tha se SHBA-ja duhet të konsiderohet “shtet armiqësor” sipas së drejtës ndërkombëtare për shkak të asaj që ai e përshkroi si shkelje të sovranitetit pa autorizim.
Ai shtoi se vendet që lejojnë përdorimin e territorit ose hapësirës së tyre ajrore për sulme mund të konsiderohen bashkëfajtore dhe të përballen me pretendime ligjore.
- Pezeshkian paralajmëron kundër kufizimeve detare
Veçmas, presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha se çdo përpjekje për të vendosur bllokadë detare ose kufizime në Gjirin Persik do të shkelte të drejtën ndërkombëtare.
“Këto veprime janë kundër interesave të vendeve të rajonit dhe paqes dhe stabilitetit global, dhe janë të destinuara të dështojnë”, tha ai në një mesazh me rastin e Ditës Kombëtare të Gjirit Persik.
Ai shtoi se një plan legjislativ që trajton këto masa është në fazën përfundimtare pas shqyrtimit nga komisioni gjyqësor i parlamentit.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, ndërsa Teherani u përgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asete amerikane.
Më shumë se 3.300 persona u vranë përpara se të hynte në fuqi një armëpushim dyjavor më 8 prill pas ndërmjetësimit nga Pakistani.
Kërkesat për kompensim kanë qenë një pikë kyç mosmarrëveshjeje në bisedimet midis Teheranit dhe Washingtonit, me Iranin që e përshkruan atë si kusht thelbësor për çdo marrëveshje.
Raundi fillestar i negociatave në Islamabad përfundoi pa përparim.
Megjithëse armëpushimi ishte parashikuar të skadonte më 22 prill, presidenti amerikan Donald Trump më vonë e zgjati në mënyrë të njëanshme për një periudhë të pacaktuar me kërkesë të kryeministrit pakistanez Shehbaz Sharif dhe shefit të ushtrisë Asim Munir.