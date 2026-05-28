Ligjvënësi iranian: Nuk heqim dorë nga vijat e kuqe pavarësisht presionit të Trumpit

Tarek Chouiref
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Irani nuk do të tërhiqet nga “vijat e kuqe” të tij nën presionin e retorikës së presidentit amerikan, Donald Trump, tha një ligjvënës i lartë iranian, transmeton Anadolu.
Ibrahim Azizi, kryetar i Komisionit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme të parlamentit iranian, tha se vijat e kuqe të Iranit përfshijnë të drejtën për pasurimin e uraniumit, posedimin e uraniumit të pasuruar, autoritetin mbi Ngushticën e Hormuzit dhe heqjen e sanksioneve.
Në një postim në platformën sociale amerikane X, Azizi theksoi se retorika e Trumpit nuk do ta detyrojë Iranin të tërhiqet nga vijat e tij të kuqe.
Ai shtoi se Trump, “duke kërkuar një rrugëdalje nga ky ngërç strategjik”, herë lëshon kërcënime dhe herë bën thirrje për një marrëveshje.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit në shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, si dhe me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit dhe më pas u zgjat pa afat nga Trump.