Lideri suprem i Iranit: Vendet e Lindjes së Mesme nuk do të jenë më mburojë për bazat amerikane

Serdar Dincel
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei tha sot se vendet e Lindjes së Mesme "nuk do të jenë më mburojë për bazat amerikane" dhe se Washingtoni nuk do të ketë më "strehë të sigurt" në rajon, transmeton Anadolu.
Vërejtjet e Khameneit erdhën në një deklaratë të lëshuar për të shënuar kulmin e pelegrinazhit të Haxhit, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA. Ai u bëri thirrje vendeve muslimane dhe vendeve të tjera të rajonit "të ndjekin interesa të përbashkëta" për formësimin e një rendi të ri rajonal dhe global.
"Unë i ftoj sinqerisht të gjitha vendet dhe qeveritë islame për miqësi dhe bashkëpunim për të mirën e përbashkët", shtoi ai.
Thirrja vjen mes përpjekjeve të ndërmjetësimit të udhëhequra nga Pakistani për t'i dhënë fund luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit që filloi më 28 shkurt, duke ftuar sulme hakmarrëse nga Teherani.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill dhe u zgjat më vonë nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, për një kohë të pacaktuar.