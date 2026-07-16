Lideri i rajonit kurd të Irakut: Rajoni vlerëson partneritetin e fortë me Turqinë

Büşra Nur Çakmak
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
ANKARA (AA) - Presidenti i Qeverisë Rajonale Kurde të Irakut (KRG), Nechirvan Barzani ka deklaruar se rajoni vlerëson partneritetin e fortë me Turqinë, në një mesazh me rastin e 10-vjetorit të përpjekjes së dështuar për grusht shteti të 15 korrikut të vitit 2016, të kryer nga anëtarë të organizatës terroriste FETO, transmeton Anadolu.
“Në 10-vjetorin e Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar të 15 Korrikut, nderojmë kujtimin e atyre që sakrifikuan jetën e tyre në mbrojtje të demokracisë dhe rendit kushtetues të Turqisë. Ne qëndrojmë në solidaritet me popullin e Turqisë në këtë ditë përkujtimi”, shkroi Barzani në rrjetin social amerikan X.
Barzani tha se Turqia ka kaluar një transformim të rëndësishëm gjatë dekadës së fundit nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan, duke forcuar “rolin e saj si fuqi udhëheqëse rajonale dhe duke avancuar zhvillimin ekonomik, infrastrukturën dhe ndikimin ndërkombëtar”.
Ai tha se "KRG-ja vlerëson partneritetin e saj të fortë me Turqinë dhe mbetet e përkushtuar për forcimin e mëtejshëm të lidhjeve dhe bashkëpunimit të ngushtë me presidentin Erdogan dhe Republikën e Turqisë, në ndjekje të paqes rajonale, stabilitetit dhe prosperitetit të përbashkët”.