Lideri i Koresë së Veriut riafirmon angazhimin për të forcuar lidhjet me Kinën

Amir Latif Arain
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un ritheksoi sot përkushtimin e tij për forcimin e marrëdhënieve me Kinën, duke premtuar se do të punojë së bashku me presidentin Xi Jinping për t’i “dhënë më shumë shkëlqim socializmit”, raportuan mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Në një mesazh urimi drejtuar Xi-së me rastin e 105-vjetorit të themelimit të Partisë Komuniste të Kinës (CCP), Kim tha se është i gatshëm të bashkëpunojë me presidentin kinez për të vazhduar ndërtimin e marrëdhënieve “miqësore dhe bashkëpunuese”, të cilat ai i përshkroi si një pasuri të përbashkët të të dy popujve, raportoi Agjencia Qendrore Koreane e Lajmeve (KCNA).
“Nuk ka Kinë të re pa Partinë Komuniste. Kjo është e vërteta që populli kinez e ka kuptuar gjatë përparimit nën udhëheqjen e saj për shumë vite”, shtoi Kim. Ai kujtoi samitin me Xi-në në Phenian muajin e kaluar, duke e cilësuar si një “rast historik për thellimin e miqësisë dhe besimit shoqëror mes dy aleatëve”.
Xi zhvilloi një vizitë shtetërore dyditore në Phenian më 8-9 qershor, vizita e tij e parë në Korenë e Veriut pas gati shtatë vitesh. “Epërsia absolute e marrëdhënieve mes dy vendeve garantohet fuqishëm nga udhëheqja e partive”, tha më tej Kim.