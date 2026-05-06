Liderët rajonalë shprehin solidaritet me Emiratet Arabe pas sulmeve të raportuara nga Irani

Lina Altawell
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed mori thirrje solidariteti nga udhëheqës rajonalë dhe ndërkombëtarë, përfshirë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, pasi shteti i Gjirit raportoi një ditë të dytë sulmesh nga Irani, raportoi sot agjencia shtetërore e lajmeve WAM, transmeton Anadolu.
Mbreti Abdullah II i Jordanisë, Netanyahu dhe kryeministri i Qeverisë Rajonale të Kurdistanit, Masrur Barzani "shprehën dënimin e tyre për sulmet terroriste iraniane që synojnë civilët dhe vendet dhe objektet civile", tha agjencia.
"Udhëheqësit konfirmuan solidaritetin e vendeve të tyre me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe mbështetjen e tyre për të gjitha masat që ajo merr për të mbrojtur sigurinë dhe stabilitetin e saj dhe për të siguruar sigurinë e qytetarëve të saj", shtoi WAM.
Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha të martën se ka interceptuar sulme me raketa dhe dronë për të dytën ditë radhazi nga Irani. Megjithatë, ushtria e Iranit mohoi kryerjen e ndonjë sulmi ndaj shtetit të Gjirit në ditët e fundit.
Ushtria tha në një deklaratë se çdo operacion i kryer nga forcat iraniane do të ishte njoftuar qartë dhe me vendosmëri. Ajo paralajmëroi se çdo sulm i nisur kundër Iranit nga Emiratet e Bashkuara Arabe do të përballet me hakmarrje "vendimtare dhe që shkakton keqardhje".
Të martën, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ushtria amerikane do të ndalojë përkohësisht një operacion për shoqërimin e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit. Ai tha se ky veprim vjen si pjesë e përpjekjeve për të arritur marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare me Iranin, duke ruajtur sanksionet ekzistuese për të testuar nëse një marrëveshje mund të finalizohet.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit. Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Trump pa afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën strategjike ujore.