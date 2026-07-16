Liderët gjermanë dhe francezë takohen për sigurinë dhe bashkëpunimin në mbrojtje

Ayhan Şimşek
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Kancelari Friedrich Merz dhe presidenti francez Emmanuel Macron u takuan në qytetin veriperëndimor gjerman Bergisch Gladbach për të diskutuar mbi marrëdhëniet, sigurinë dhe bashkëpunimin në mbrojtje, raporton Anadolu.
Merz e priti Macronin në hyrje të Pallatit Bensberg përpara se të organizonte një darkë pune me delegacionin francez.
"Do të diskutojmë tema madhore: politikën ekonomike, politikën energjetike dhe politikën e sigurisë dhe mbrojtjes", u tha Merz gazetarëve. Ai tha se të dy liderët do të shkëmbejnë pikëpamje për një sërë çështjesh përpara konsultimeve ndërqeveritare të së premtes.
Macron tha se takimi i mbrëmjes do të mbulojë një gamë të gjerë temash, përfshirë marrëdhëniet dypalëshe, agjendën e BE-së dhe projektet e përbashkëta të sigurisë dhe mbrojtjes, si sistemet e paralajmërimit të hershëm dhe kapacitetet për goditje në thellësi.
"Do të diskutojmë gjithashtu çështje të rëndësishme ndërkombëtare - mbështetjen tonë për Ukrainën, paqen dhe sigurinë në Evropë, si dhe situatën në Lindjen e Mesme", shtoi ai.
Dy liderët pritet të marrin pjesë herët të premten në Këshillin Franko-Gjerman për Mbrojtje dhe Siguri në bazën ajrore Noervenich, përpara se të udhëtojnë drejt Brühlit për një mbledhje të Kabinetit në Pallatin Augustusburg.