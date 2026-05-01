Liderët aziatikë në Ditën e Punëtorëve i vlerësojnë punëtorët si "shtylla kurrizore" e prosperitetit global

Islam Uddin
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Vendet në të gjithë Azinë e Paqësorit shënuan Ditën e Punëtorëve me udhëheqës që premtuan mbrojtje më të forta për punëtorët dhe duke njohur rolin e tyre si themeli i qëndrueshmërisë ekonomike dhe rritjes kombëtare, transmeton Anadolu.
Në Pakistan, Kryeministri Shehbaz Sharif tha se vendi i bashkohet komunitetit global "me vendosmëri dhe angazhim të ripërtërirë" për të nderuar punëtorët.
Në një mesazh që shënon Ditën e Punës, ai vlerësoi punëtorët, fermerët, artizanët dhe profesionistët, duke i quajtur ata "shtylla kurrizore e shoqërisë sonë".
Sharif theksoi kontributet e miliona punëtorëve pakistanezë brenda dhe jashtë vendit, ndërsa vuri në dukje se punëtorët e huaj shërbejnë si "ambasadorë të talentit të Pakistanit" dhe luajnë një rol jetësor në forcimin e ekonomisë përmes remitancave.
Në Malajzi, Kryeministri Anwar Ibrahim tha se punëtorët janë thelbësorë për prosperitetin e kombit, duke u zotuar se qeveria do të vazhdojë të mbrojë mirëqenien e punës, duke përfshirë gratë dhe qytetarët që punojnë jashtë vendit.
"Punëtorët janë shtylla kurrizore e prosperitetit të kombit; integriteti i ekonomisë dhe e ardhmja e Malajzisë nuk do të zgjohen pa forcën e përpjekjeve, angazhimit dhe sakrificës nga punëtorët tanë", shkroi ai në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai theksoi se progresi ekonomik varet nga "përpjekjet, angazhimi dhe sakrifica" e punëtorëve.
Kryeministri australian, Anthony Albanese, u shpreh me ndjenja të ngjashme, duke thënë se qeveria e tij po punon për të siguruar që "puna e palodhur të shpërblehet" dhe që të gjithë qytetarët të kenë mundësi për të përparuar.
Ndërkohë, Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, shfrytëzoi rastin për të premtuar zbatim të rreptë të sigurisë në vendin e punës, duke u zotuar të mos bëjë kompromis për mbrojtjen e jetës së punëtorëve, sipas Yonhap News.
Ai hodhi poshtë idenë se rritja e biznesit dhe mirëqenia e punëtorëve janë në kundërshtim, duke thënë se zhvillimi i qëndrueshëm varet nga mbrojtjet e forta të punës.