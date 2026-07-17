Libia njofton zbulimin e një fushe të re nafte me rezerva të vlerësuara në 195 milionë fuçi

Rania R.a. Abushamala
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Korporata Kombëtare e Naftës e Libisë (NOC) njoftoi zbulimin e një fushe të re nafte, të quajtur "Eassar", me rezerva të vlerësuara prej rreth 195 milionë fuçish dhe me një kapacitet të pritshëm prodhimi prej rreth 5.000 fuçish në ditë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, korporata shtetërore që administron sektorin e naftës dhe gazit në Libi tha se zbulimi u bë nga kompania austriake OMV pas shpimit të pusit B1-106/4 dhe përfundimit të vlerësimit të planit të propozuar të zhvillimit të kompanisë, i cili konfirmoi që fusha është komercialisht e leverdishme.
Ajo tha se fusha vlerësohet të përmbajë rreth 195 milionë fuçi naftë në rezervuarët Sabil i Poshtëm dhe i Sipërm në pellgun Sirte, i cili ndodhet në Libinë qendrore dhe shtrihet drejt lindjes.
NOC tha se fusha pritet të prodhojë rreth 5.000 fuçi në ditë.
Ajo shtoi se Kompania e Operacioneve të Naftës Zueitina, një degë e NOC-së, do të mbikëqyrë zhvillimin e zbulimit si operatore.
Korporata tha se afërsia e fushës me infrastrukturën ekzistuese sipërfaqësore do të ndihmojë në përshpejtimin e zhvillimit dhe vënien e saj në prodhim sa më shpejt të jetë e mundur, duke mbështetur rritjen e prodhimit dhe forcimin e sektorit të naftës në Libi.
Më 5 dhjetor 2022, Qeveria e Unitetit Kombëtar e Libisë, e njohur ndërkombëtarisht, hoqi gjendjen e forcës madhore për aktivitetet e kërkimit të naftës dhe gazit dhe u bëri thirrje kompanive ndërkombëtare të naftës të rifillojnë operacionet.
Sipas statistikave më të fundit të publikuara nga NOC në faqen e saj të internetit, Libia aktualisht prodhon më shumë se 1,4 milion fuçi naftë në ditë.
E përjashtuar nga kufizimet e prodhimit të OPEC-ut, Libia mbështetet te të ardhurat nga nafta për rreth 90 për qind të buxhetit të shtetit dhe zotëron rezervat më të mëdha të provuara të naftës në Afrikë.