Libi, njësitë e prodhimit të energjisë jashtë linje pas mungesës së furnizimeve me gaz dhe karburant

Mohammad Sio
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Korporata Kombëtare e Naftës e Libisë (NOC) tha se disa njësi të prodhimit të energjisë elektrike kanë dalë jashtë linje pas një mungese të madhe të furnizimeve me gaz dhe karburant të shkaktuar nga mbyllja e kompleksit industrial "Mellitah" nga protestuesit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, NOC tha se një grup protestuesish sulmuan dhe mbyllën kompleksin industrial "Mellitah", në perëndim të Tripolit, duke detyruar pezullimin e operacioneve dhe ndërprerjen e prodhimit dhe furnizimit të gazit natyror.
Korporata tha se kompleksi është burimi kryesor i gazit që ushqen tubacionin bregdetar të Libisë, duke shtuar se ndërprerja solli ndërprerjen e plotë të prodhimit në fushën e naftës "El Feel" dhe pezullimin pjesërisht të operacioneve në fushën Wafa.
NOC paralajmëroi se nëse situata vazhdon, ajo mund të destabilizojë më tej rrjetin kombëtar të energjisë elektrike, duke detyruar njësi të tjera gjeneruese jashtë linje dhe duke rritur mundësinë e ndërprerjeve të gjera të energjisë apo edhe një ndërprerjeje mbarëkombëtare.
Sot herët, protestuesit libianë mbyllën kompleksin e naftës dhe gazit "Mellitah" si dhe selinë e Ministrisë së Naftës dhe Gazit dhe kompanisë së naftës "Zueitina" në Tripoli për të protestuar ndaj përkeqësimit të kushteve të jetesës dhe shërbimeve të dobëta publike.
Protestuesit libianë shpallën një fushatë të mosbindjes civile të hënën për të kërkuar përmirësime në shërbimet e energjisë elektrike, përgjegjësi për zyrtarët që mbikëqyrin sektorin e energjisë dhe zgjidhje urgjente për mungesat e përsëritura të ujit, mungesën e karburantit dhe problemet e likuiditetit të parave.
Protestat përkojnë me një valë të nxehtë të fortë që ka përfshirë Libinë ditët e fundit, duke shkaktuar ndërprerje të gjera të energjisë elektrike në pjesën më të madhe të vendit dhe duke zgjatur racionin e energjisë në më shumë se 14 orë në disa zona.
Ndërprerjet ditore kanë prekur si Libinë perëndimore ashtu edhe atë lindore që nga fillimi i korrikut. Qeveria e Unitetit Kombëtar me bazë në Tripoli, e kryesuar nga Abdul Hamid Dbeibah, ka punuar që nga viti 2021 për të trajtuar krizën e energjisë elektrike dhe sektori ka dëshmuar përmirësim të jashtëzakonshëm nga viti 2023 në 2025.
Libia mbetet e ndarë midis dy qeverive rivale: Qeveria e Unitetit Kombëtar e njohur ndërkombëtarisht, e kryesuar nga Dbeibeh dhe me qendër në Tripoli, e cila administron Libinë perëndimore dhe një qeveri e emëruar nga Dhoma e Përfaqësuesve në fillim të vitit 2022, aktualisht e kryesuar nga Osama Hammad dhe me qendër në Bengazi, e cila administron lindjen dhe pjesën më të madhe të jugut.
Për vite me radhë, Misioni Mbështetës i OKB-së në vendin e pasur me naftë ka kërkuar të ndërmjetësojë një zgjidhje politike që çon në zgjedhje, të cilat shumë libianë shpresojnë se do t'i japin fund ndarjeve politike të vendit dhe konfliktit të armatosur që kanë vazhduar që nga përmbysja e Muammar Gaddafit në vitin 2011.