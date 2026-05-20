Libani: Rruga e sigurisë me Izraelin nuk është e ndarë nga procesi politik

20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Ministri libanez i Informacionit, Paul Morcos tha sot se rruga e sigurisë e negociatave me Izraelin nuk është e ndarë nga procesi politik, duke e përshkruar atë si një komponent teknik, raporton Anadolu.
"Rruga e sigurisë nuk është e pavarur nga rruga politike, por më tepër një pjesë thelbësore teknike që lidhet me bashkëpunimin me SHBA-në për të arritur qëllimet sovrane të Libanit", tha Marcos për Anadolu. Ai shtoi se takimet në lidhje me rrugën e sigurisë do të mbahen në fund të muajit me pjesëmarrjen e oficerëve ushtarakë libanezë.
Një delegacion libanez që mori pjesë në raundin e tretë të bisedimeve me Izraelin në Washington më 14-15 maj njoftoi më parë se palët ranë dakord të zgjasin armëpushim të vazhdueshëm me 45 ditë deri në fillim të korrikut. Sipas delegacionit, zgjatja do të lejonte nisjen e një rruge sigurie të sponsorizuar nga SHBA-ja më 29 maj ndërsa një rrugë zyrtare politike është planifikuar për 2-3 qershor në Washington.
Morcos theksoi nevojën për armëpushim të plotë dhe një fund të sulmeve izraelite, duke thënë se kjo "ende nuk është arritur në mënyrën e kërkuar". Ai u tha gazetarëve se presidenti libanez Joseph Aoun e konsideron këtë çështje një "kusht të domosdoshëm" për të çuar përpara kërkesat e tjera në negociata.
Ministri libanez tha se "qëllimet sovrane" të Libanit, të ndjekura bashkërisht nga Aoun dhe kryeministri Nawaf Salam, përfshijnë çlirimin e territorit të pushtuar, tërheqjen izraelite dhe lirimin e të burgosurve, duke hapur rrugën për kthimin e personave të zhvendosur dhe fillimin e përpjekjeve të rindërtimit.
Ai tha se kishte "mirëkuptim amerikan" për qëndrimin e Libanit dhe vuri në dukje koordinimin e plotë midis Aoun-it, Salam-it dhe kryetarit të Parlamentit, Nabih Berri në lidhje me negociatat.
Morcos iu drejtua shënjestrimit të gazetarëve gjatë konfliktit, duke thënë se kishte kërkuar masa ligjore dhe koordinim me organet ndërkombëtare të së drejtës humanitare për të dokumentuar shkeljet dhe për të paraqitur informacion në institucionet ndërkombëtare.
Sipas Sindikatës së Redaktorëve të Shtypit të Libanit, 27 gazetarë janë vrarë në sulmet izraelite që nga 2 marsi.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer ofensivë në shkallë të gjerë në Liban që ka vrarë 3.042 persona dhe ka plagosur 9.301 të tjerë si dhe ka zhvendosur më shumë se 1.6 milion, rreth një e pesta e popullsisë së vendit, sipas zyrtarëve libanezë.