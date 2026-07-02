Libani: Korniza e mbështetur nga SHBA-ja me Izraelin nuk është marrëveshje, por udhërrëfyes për negociatat

Lina Altawell
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Kryeministri i Libanit, Nawaf Salam tha të mërkurën se korniza e ndërmjetësuar nga SHBA-ja me Izraelin synon të përcaktojë "rrugën e negociatave" drejt një marrëveshjeje, por nuk është në vetvete një marrëveshje apo traktat, transmeton Anadolu.
"Fraza 'marrëveshje kuadër' shkakton konfuzion. Ne po flasim për një kornizë udhëzuese për negociatat për të përcaktuar rrugën e tyre me synimin për të arritur një marrëveshje, jo një marrëveshje apo traktat", tha Salam në një intervistë për transmetuesin privat libanez LBCI.
"Ne nuk jemi entuziastë për negociatat me Izraelin, por arritëm në këtë fazë pas dy luftërave që lanë mijëra viktima", tha ai duke shtuar se ofensiva e parë shkaktoi dëme të drejtpërdrejta që tejkalojnë 7 miliardë dollarë, duke përjashtuar humbjet ekonomike të vlerësuara në rreth 13 miliardë dollarë.
Ai tha se zbatimi i kornizës duhet të çojë në tërheqjen e Izraelit nga Libani dhe të lejojë banorët e zhvendosur të kthehen të sigurt dhe me dinjitet në fshatrat dhe shtëpitë e tyre. "Qëllimi ynë është kthimi i banorëve në shtëpitë e tyre në jug të vendit dhe ndalimi i gjakderdhjes", tha Salam.
"Ne nuk kërkojmë konfrontim me Hezbollahun dhe duhet të kërkojmë të parandalojmë konfrontimin e armatosur me të. Por, ne nuk do t'i nënshtrohemi shantazheve apo kërcënimeve për luftë civile dhe nuk do të tërhiqemi nga kufizimi i armëve ndaj shtetit", theksoi kryeministri libanez.
Të premten, Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan një kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, që synon të lehtësojë një tërheqje graduale të Izraelit nga territori libanez dhe të reduktojë armiqësitë përgjatë kufirit.
Korniza nuk përcakton afat të qartë kohor për tërheqjen e Izraelit nga dy zonat e diskutueshme ose nga i gjithë territori libanez. Ajo e lidh procesin me ushtrinë libaneze që merr përgjegjësinë e plotë për sigurinë në zonat e boshatisura nga forcat izraelite dhe me çarmatimin e të gjitha grupeve të armatosura jashtë kontrollit të shtetit, në radhë të parë të Hezbollahut.
Izraeli ka pushtuar pjesë në jug të Libanit për vite me radhë, disa për dekada. Izraeli gjithashtu pushtoi zona të tjera gjatë luftës 2023-2024 dhe avancoi mbi 10 kilometra në territorin libanez gjatë ofensivës aktuale.
Që nga 2 marsi 2026, ofensiva e Izraelit në Liban ka vrarë më shumë se 4 mijë njerëz, ka plagosur mbi 12 mijë të tjerë dhe ka zhvendosur mbi një milion njerëz, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Libanit.