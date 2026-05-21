Libani intensifikon kontaktet me SHBA-në, vendet arabe dhe "miqësore" për të forcuar armëpushimin me Izraelin

Rania R.a. Abushamala
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, po intensifikon kontaktet me SHBA-në, si dhe me vende arabe dhe vende të huaja "miqësore" për të ushtruar presion ndaj Izraelit që të konsolidojë armëpushimin para se të hyhet në faza të tjera negociuese.
Një burim i lartë libanez, duke folur për Anadolu në kushte anonimiteti, tha se negociatat e sponsorizuara nga SHBA-ja në kuadër të sigurisë mes Libanit dhe Izraelit mbeten bisedime "teknike-ushtarake" të fokusuara në masat në terren.
Sipas burimit, diskutimet përqendrohen në tërheqjen e Izraelit nga territoret që ka pushtuar së fundmi, vendosjen e ushtrisë libaneze në ato zona dhe forcimin e armëpushimit para kalimit në çështje të tjera.
Burimi shtoi se pritet të mbahet një takim në SHBA më 29 maj, ku do të mblidhen oficerë libanezë dhe izraelitë në një kuadër "tekniko-ushtarak" për të diskutuar hapat në terren.
Ai theksoi se Libani po vazhdon kontaktet me vende arabe dhe të huaja "miqësore" për të ushtruar presion ndaj Izraelit për të forcuar armëpushimin para hapjes së negociatave të tjera.
Burimi tha se raundi i fundit i negociatave i mbajtur më 14 dhe 15 maj diskutoi një draft "deklarate qëllimi" lidhur me procesin negociues për arritjen e një mirëkuptimi.
Sipas tij, konsultimet "ende nuk kanë arritur rezultate përfundimtare".