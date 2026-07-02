Libani dhe Siria nënshkruajnë marrëveshje për krijimin e një komiteti të lartë të përbashkët

Mohammad Sio
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Libani dhe Siria nënshkruan sot një marrëveshje për krijimin e një komiteti të përbashkët të lartë, me synim forcimin e bashkëpunimit në fushat politike, ekonomike dhe të sigurisë, thanë zyrtarët, transmeton Anadolu.
Marrëveshja u njoftua pasi kryeministri libanez Nawaf Salam priti në Bejrut ministrin e Jashtëm sirian, Asaad al-Shaibani, i cili ndodhet për vizitë zyrtare në Liban.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media, Salam tha se të dyja palët ranë dakord të ndërtojnë marrëdhënie të bazuara në interesa të ndërsjella, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit (NNA).
"Qëllimi i takimit të sotëm ishte forcimi i bashkëpunimit në një sërë fushash, mbi të gjitha lidhja e rrjeteve të energjisë elektrike mes Libanit dhe Sirisë, transporti, tregtia, lehtësimi i lëvizjes ndërkufitare dhe zhvillimi i marrëdhënieve dypalëshe", tha ai.
Salam theksoi se Komiteti i Përbashkët i Lartë Libano-Sirian, i sapokrijuar, do të shërbejë si mekanizëm për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve.
Al-Shaibani tha se vizita e tij pasqyron mbështetjen e Sirisë për "qeverinë dhe popullin e Libanit".
"Ne nënshkruam marrëveshjen për krijimin e Komitetit të Përbashkët të Lartë për Bashkëpunim dhe Partneritet me Libanin. Ky kuadër do të shërbejë si platformë që ministritë e të dy vendeve të zhvillojnë partneritete, koordinim në fushën e sigurisë dhe bashkëpunim më të gjerë", tha ai.
Ai shtoi gjithashtu se Siria synon të kapërcejë "trashëgiminë negative" në marrëdhëniet dypalëshe.
Duke komentuar kuadrin e shpallur së fundmi ndërmjet Libanit dhe Izraelit, al-Shaibani tha se Siria i dënon sulmet izraelite ndaj Libanit dhe zhvendosjen e civilëve libanezë.
"Marrëveshja kornizë është një çështje e Libanit. Ne mbështesim çdo proces politik që i shërben interesave dhe stabilitetit të Libanit", tha ai.
Al-Shaibani mbërriti më herët gjatë ditës në Bejrut për një vizitë zyrtare, gjatë së cilës pritet të takohet me disa zyrtarë libanezë.
Vizita vjen në një kohë kur Siria dhe Libani po përpiqen të hapin një kapitull të ri në marrëdhëniet dypalëshe pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024.