Libani dhe Izraeli hapin raundin e 7-të të negociatave të drejtpërdrejta në Romë

Lina Altawell
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Një raund i shtatë i negociatave të drejtpërdrejta midis Libanit dhe Izraelit filloi sot në kryeqytetin italian Romë, nën sponsorizimin e SHBA-së, transmeton Anadolu.
Delegacionet nga të dyja palët po marrin pjesë në bisedime për të diskutuar dosjet në lidhje me zbatimin e një marrëveshjeje kuadër të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, nënshkruar në qershor midis Bejrutit dhe Tel Avivit, njoftoi agjencia kombëtare libaneze e lajmeve (NNA).
Agjencia italiane e lajmeve ANSA konfirmoi hapjen e bisedimeve, pa dhënë më shumë detaje. Roma priti një raund të gjashtë bisedimesh më 14 qershor, pas pesë raundeve në Uashington, të cilat rezultuan në nënshkrimin e një marrëveshjeje kuadër më 26 qershor.
Marrëveshja parashikon tërheqje graduale të Izraelit nga i gjithë territori i okupuar libanez në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze në ato zona dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, një referencë për Hezbollahun.
Bisedimet vijnë mes tensioneve të vazhdueshme përgjatë kufirit jugor të Libanit dhe operacioneve të vazhdueshme izraelite të pastrimit të tokës, prishjes dhe eksplozivëve që synojnë shtëpi dhe struktura të tjera në disa qytete jugore.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë 4.333 njerëz dhe kanë plagosur 12.236 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Libanit.
Izraeli ka vazhduar sulmet e tij pavarësisht nënshkrimit të një marrëveshjeje të sponsorizuar nga SHBA-ja për "formulën kornizë" midis Bejrutit dhe Tel Avivit më 26 qershor.