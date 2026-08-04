Libani: Aktakuza për shpërthimin në portin e Bejrutit do të lëshohet "brenda muajve"

Lina Altawell
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Ministri libanez i Informacionit, Paul Morcos tha sot se një aktakuzë për shpërthimin e portit të Bejrutit në vitin 2020 do të ngrihet brenda disa muajve të ardhshëm, duke shtuar se hetimi ka hyrë në "fazat përfundimtare", raporton Anadolu.
"Hetimet gjyqësore nuk po përballen më me pengesa nën mandatin e qeverisë aktuale", tha Morcos për Anadolu në margjinat e një proteste të organizuar nga familjet e viktimave në përvjetorin e gjashtë të shpërthimit. Ai nuk dha detaje të mëtejshme për rrjedhën e hetimeve apo pengesat që kishte hasur.
Ndenja u mbajt pranë portit të Bejrutit në një memorial për zjarrfikësit e vrarë në shpërthim, me dhjetëra të afërm të viktimave që ripërtërijnë kërkesën e tyre që të zbulohet e vërteta dhe përgjegjësit të mbahen përgjegjës.
Më 4 gusht 2020, një shpërthim masiv në Portin e Bejrutit vrau më shumë se 220 njerëz dhe plagosi rreth 7.000 të tjerë ndërsa shkaktoi shkatërrim të gjerë në të gjithë kryeqytetin libanez. Sipas vlerësimeve zyrtare, shpërthimi ka origjinën në 'Magazinën 12', ku rreth 2750 tonë nitrat amoniumi i konfiskuar nga një anije mallrash ishin ruajtur që nga viti 2014.
Hetimi për fatkeqësinë është përballur me vite të tëra me pengesa politike dhe gjyqësore dhe ende nuk është ngritur asnjë aktakuzë.
“Ne po ushtrojmë presion si familjet e viktimave dhe si të gjithë libanezët për të arritur të vërtetën, për të ditur se ku qëndron kjo dosje si dhe kur do të përfundojë. Kemi besim se gjyqësori do ta çojë këtë dosje në përfundimin e saj”, tha ministrja e Çështjeve Sociale, Hanin al-Sayyed, e cila humbi nënën e saj në shpërthim.
“Dosja e shpërthimit është ndër prioritetet e qeverisë”, shtoi ajo.