Liban, raportohet për të shtëna me armë zjarri pranë ambasadës amerikane në Bejrut

Lina Altawell
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
STAMBOLL (AA) - Të shtëna me armë zjarri u raportuan sot pranë ambasadës amerikane në Awkar, në verilindje të Bejrutit ndërsa ushtria libaneze bllokoi rrugën që të çon në atë zonë, raportuan mediat libaneze, transmeton Anadolu.
Informacioni fillestar tregon se të shtënat me armë zjarri nuk ishin të lidhura me ndonjë kërcënim apo zhvillim të sigurisë që përfshinte ambasadën, raportoi gazeta libaneze "An-Nahar".
Gazeta tha se personeli i ushtrisë libaneze hapi zjarr ndaj dy personave që dyshohet se u përpoqën të largoheshin nga postblloku Awkar pasi refuzuan të zbatonin urdhrat. Më pas ushtria i ndaloi ata.
Autoritetet libaneze janë pala e autorizuar për t'iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me natyrën e incidentit, tha një burim në ambasadën amerikane për "An-Nahar".
Disa media libaneze raportuan më parë të shtëna me armë zjarri në afërsi të ambasadës dhe thanë se ushtria libaneze bllokoi rrugën që të çon në zonë.
Asnjë deklaratë zyrtare nuk është lëshuar nga autoritetet libaneze deri më tani.