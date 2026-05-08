Liban, një sipërfaqe bujqësore me madhësi sa ajo e Çikagos është shkatërruar në sulmet izraelite

Lina Altawell
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Ministria e Bujqësisë e Libanit tha sot se ofensiva e vazhdueshme e Izraelit ka dëmtuar më shumë se 56 mijë hektarë tokë bujqësore, një zonë afërsisht sa madhësia e Çikagos ose rreth 78 mijë fusha futbolli dhe ka vrarë më shumë se 1.8 milion shpendë dhe bagëti, transmeton Anadolu.
Toka bujqësore e shkatërruar përfshin më shumë se 18.500 hektarë në jug, ku avionët dhe dronët e ushtrisë izraelite kanë kryer sulme ajrore të pandërprera, tha ministria në një deklaratë. Dëmi ishte përqendruar kryesisht në zonat e konfliktit në jug të Libanit, të cilat përbëjnë 22.5 për qind të të gjithë tokës bujqësore të dëmtuar në të gjithë vendin.
Dëmi në 64 vendbanime jugore preku tokën bujqësore, rrjetet e ujitjes dhe objektet e lidhura me bujqësinë dhe prodhimin e ushqimit. Fermerët e vegjël u goditën më rëndë, me pronat e vogla që përbëjnë rreth 80 për qind të të gjitha pronave bujqësore në jug të Libanit, tha raporti.
Pemët e agrumeve, bananeve dhe ullinjve pësuan dëmet më të mëdha, me më shumë se 11 mijë hektarë pemë frutore dhe gati 6.600 hektarë ullinj të prekur, tha ministria. Gati 78 për qind e fermerëve në jug të Libanit janë zhvendosur për shkak të urdhrave izraelitë të evakuimit dhe ndërhyrjeve tokësore.
Përveç shpendëve dhe bagëtive, sektorët e bletarisë dhe akuakulturës janë goditur gjithashtu. Më shumë se 29 mijë koshere bletësh janë shkatërruar dhe 2.030 tonë peshk janë humbur. Nevojat urgjente përfshijnë pesticide, karburant, ujë për ujitje, furnizime bujqësore dhe blegtorale, shërbime veterinare dhe mbështetje për transportimin e produkteve bujqësore.
Ministria po bën përpjekje për të siguruar më shumë se 1.65 milion dollarë në para të gatshme dhe ndihmë në natyrë për 4.840 fermerë të prekur.
Pavarësisht armëpushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin e gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra, duke i bërë jehonë shkatërrimit të saj shumëvjeçar të Gazës.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë të paktën 2.727 persona, kanë plagosur 8.438 dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milionë, rreth një të pestën e popullsisë, sipas shifrave të fundit zyrtare. Izraeli pushton zona në jug të Libanit, përfshirë disa që i ka mbajtur për dekada dhe të tjera që nga lufta 2023-2024, dhe ka përparuar rreth 10 kilometra brenda kufirit jugor gjatë konfliktit aktual.